Suryakumar Yadav मुंबई संघालाही नकोसा का झाला? धाडसी निर्णयाची Inside Story

Why was Suryakumar Yadav excluded from Mumbai Ranji team? भारताचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादव याचे परतीचे दरवाजे बंद होताना दिसतेय. २०२४ चा वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर सूर्याकडून ट्वेंटी-२० संघाचे कर्णधारपद काढून घेतले गेले आणि २०२६ चा वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून श्रेयस अय्यरकडे ही जबाबदारी सोपवली गेली. तरीही सूर्याने भारतीय संघात पुनरागमन करण्याचे ध्येय ठेवले होते, परंतु त्याच्या या स्वप्नांचा मंगळवारी चुराडा झाला. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने ( MCA) रणजी करंडक स्पर्धेचा संघ जाहीर केला आणि त्यात सूर्यकुमारला स्थान न दिल्याने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. .मुंबई क्रिकेट संघाचे निवड समिती प्रमुख राजेश पवार यांनी संघ जाहीर करण्यापूर्वी सूर्याच्या उपलब्धतेबाबत विचारणा केली होती. माजी कर्णधाराने त्याचा होकार कळवला होता, परंतु जेव्हा प्रत्यक्ष संघ जाहीर झाला, तेव्हा त्यातून सूर्याचे नाव गायब दिसले. राजेश यांच्या सांगण्यानुसार युवा खेळाडूंना संधी देण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला. सूर्या मागील वर्षभर रेड बॉल क्रिकेट खेळला नव्हता आणि त्यामुळे त्याला संधी दिली गेली नसल्याचे, राजेश यांनी सांगितले. पण, आता एक वेगळेच कारण समोर येत आहे..IND A vs AUS A: एका कॅचसाठी भारताच्या दोन खेळाडूंची टक्कर... पुढे जे घडले त्यावर कुणालाच विश्वास बसला नाही, Video Viral .सूर्यकुमार मुंबईच्या हंगामापूर्वीच्या शिबिरात अनुपस्थित राहिल्याने त्याची निवड न झाल्याचे MCA च्या सूत्रांनी पीटीआयला सांगितले. राष्ट्रीय संघातून स्थान गमावलेला सूर्याने मुंबईच्या सराव शिबिराला दांडी मारली होती आणि त्यामुळे त्याची निवड झालेली नाही. सूत्रांनी सांगितले की, हा एक सांघिक खेळ आहे. तो लाल चेंडूच्या क्रिकेटपासून बराच कालावधी दूर आहे आणि सूर्यकुमारच्या निवडीबाबत सर्वांचे एकमत होते. त्याची निवड केली गेली असती तर निवडकर्त्यांना एका युवा खेळाडूला वगळावे लागले असते, जे योग् ठरले नसते. .पीटीआयच्या वृत्तानुसार मुंबई संघाच्या निवडीच्या दहा दिवसांपूर्वी विचारणा केली असता सूर्याकडून कोणतेच उत्तर आलेले नव्हते आणि त्याने शेवटच्या क्षणाला त्याचा होकार कळवला.सूर्याची निवड केली गेली असती तर युवा फलंदाज मुशीर खान याला बाकावर बसवावे लागले असते. मुशीरने दुलीप ट्रॉफीतील पश्चिम विभागाकडून खेळताना ९६ धावांची खेळी केली होती. अशा परिस्थिती सूर्याची निवड केली असती, तर मुशीरवर अन्याय झाला असता, असे टाईम्स ऑफ इंडियाचे वृत्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.