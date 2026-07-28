सलग ५ निर्धाव षटकं अन् ५ विकेट्स; Justin Greaves इतिहास घडवला, पाकिस्तानने गुडघे टेकले; ७ फलंदाज ३८ धावांत तंबूत Video

Justin Greaves creates Test cricket history in WI vs PAK 1st Test: वेस्ट इंडिजसमोर पाकिस्तानने गुडघे टेकल्याचे दिसतेय... पहिल्या कसोटी सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या डावातील ३११ धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानने ४ बाद २४४ धावा केल्या होत्या, परंतु त्यानंतर जस्टीन ग्रेव्हीसच्या भेदक माऱ्यासमोर पाकड्यांनी शस्त्र टाकले. ग्रेव्हीसने सलग पाच षटकं निर्धाव टाकताना पाच विकेट्स घेतल्या आणि पाकिस्तानने ३८ धावांत ७ फलंदाज गमावले. त्यामुळे पहिल्या डावात त्यांना २८२ धावाच करता आल्या. ग्रेव्हीसने सलग पाच षटकं निर्धाव टाकून कसोटी क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवला. असा पराक्रम करणारा तो जगातील पहिलाच गोलंदाज ठरला. .64th over - 0, 0, 0, 0, 0, W.66th over - 0, W, 0, 0, 0, 0.68th over - 0, 0, W, 0, 0, 0.70th over - 0, 0, 0, W, 0, 0.72nd over - 0, 0, 0, 0, 0, W..ग्रेव्हीसची हा पाच षटकं सामन्याला कलाटणी देणारी ठरली.. २४४ धावांवर पाकिस्तानने चौथी विकेट गमावली आणि त्यानंतर २८२ धावांवर संपूर्ण संघ माघारी परतला. विंडीजला मात्र या आघाडीचा फायदा उचलता आलेला नाही. दुसऱ्या डावात त्यांनी १२६ धावांत ७ फलंदाज गमावले आहेत आणि तिसऱ्या दिवसाच्या अखेपर्यंत त्यांनी १५५ धावांची आघाडी घेतली आहे. केमार रोच ( ५) व शमार जोसेफ ( २२) मैदानावर उभे आहेत..India’s Test squad for Sri Lanka: श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर; रवींद्र जडेजाचे पुनरागमन, उप कर्णधार बदलला....ग्रेव्हीसने कसोटी क्रिकेटमध्ये प्रथमच डावात पाच विकेट्स घेतल्या. यापूर्वी इंग्लंडचा माजी गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉड याने २०१६ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध जोहान्सबर्ग कसोटीत सलग चार षटकं निर्धाव फेकून विकेट्स घेतल्या होत्या. ग्रेव्हीस म्हणाला,"जेव्हा मी गोलंदाजीसाठी आलो, तेव्हा कर्णधार रॉस्टन चेस म्हणाला, 'तू जे करत आहेस त्यात शिस्तबद्धता कायम ठेव' आणि संघासाठी काही विकेट्स मिळवता येतात का ते बघ. चेंडू वळला आणि मला त्याचे फळ मिळाले. कसोटी क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच पाच बळी मिळवल्याचा मला खूप आनंद आहे, पण या खेळात अजून खूप मेहनत करायची आहे.".WI vs PAK 1st Test: बाबर आझम पुन्हा अपयशी... विंडीज पाकिस्तानी कर्णधाराने संतापून हेल्मेटवर मारली बॅट Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.