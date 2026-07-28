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सलग ५ निर्धाव षटकं अन् ५ विकेट्स; Justin Greaves इतिहास घडवला, पाकिस्तानने गुडघे टेकले; ७ फलंदाज ३८ धावांत तंबूत Video

Justin Greaves five consecutive wicket maidens record: वेस्ट इंडिजचा गोलंदाज जस्टिन ग्रीव्ह्स याने पाकिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत इतिहास रचला. सलग पाच निर्धाव विकेट मेडन षटके टाकणारा तो कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात पहिलाच गोलंदाज ठरला.
Justin Greaves five consecutive wicket maidens record

Justin Greaves five consecutive wicket maidens record

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Justin Greaves creates Test cricket history in WI vs PAK 1st Test: वेस्ट इंडिजसमोर पाकिस्तानने गुडघे टेकल्याचे दिसतेय... पहिल्या कसोटी सामन्यात वेस्ट इंडिजच्या पहिल्या डावातील ३११ धावांचा पाठलाग करताना पाकिस्तानने ४ बाद २४४ धावा केल्या होत्या, परंतु त्यानंतर जस्टीन ग्रेव्हीसच्या भेदक माऱ्यासमोर पाकड्यांनी शस्त्र टाकले. ग्रेव्हीसने सलग पाच षटकं निर्धाव टाकताना पाच विकेट्स घेतल्या आणि पाकिस्तानने ३८ धावांत ७ फलंदाज गमावले. त्यामुळे पहिल्या डावात त्यांना २८२ धावाच करता आल्या. ग्रेव्हीसने सलग पाच षटकं निर्धाव टाकून कसोटी क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवला. असा पराक्रम करणारा तो जगातील पहिलाच गोलंदाज ठरला.

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