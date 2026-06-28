WI vs SL 1st Test: आमिर जांगू-रोस्टन चेस यांनी क्रिकेटचा इतिहास-भूगोल बदलला... १४९ वर्षांत घडला नव्हता असा पराक्रम गाजवला

WI vs SL 1st Test world record partnership : वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका यांच्यात खेळल्या जात असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात ऐतिहासिक कामगिरी झालेली पाहायला मिळाली. वेस्ट इंडिजचा आमिर जांगू आणि कर्णधार रोस्टन चेस यांनी मिळून कसोटी क्रिकेटच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात अभूतपूर्व विक्रम रचला आहे. या दोघांनी सहाव्या विकेटसाठी ४०१ धावांची विक्रमी भागीदारी केली आहे. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात सहाव्या विकेटसाठी ४०० किंवा त्याहून अधिक धावांची भागीदारी करणारी जगातील ही पहिली जोडी ठरली आहे..आपला दुसराच कसोटी सामना खेळणाऱ्या युवा फलंदाज आमिरने विलक्षण जिद्द दाखवत ३७३ चेंडूंमध्ये २३३ धावांची मॅरेथॉन खेळी केली. कर्णधार रोस्टन चेसनेही १९४ धावा करून डाव सांभाळला. या दोघांनी मिळून इंग्लंडच्या जॉनी बेअरस्टो आणि बेन स्टोक्स यांचा आठ वर्षे जुना विक्रम मोडीत काढला. त्यांनी २०१६ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ३९९ धावांची भागीदारी केली होती..IND vs IRE 2nd T20I : आयर्लंडच्या खिलाडूवृत्तीवर संशय? कर्णधार श्रेयस अय्यर संतापला, दुसऱ्या सामन्यापूर्वी नेमकं काय घडलं? .कॅरिबियन कसोटी इतिहासातील कोणत्याही विकेटसाठी ही दुसरी सर्वोच्च भागीदारी ठरली. वेस्ट इंडिजसाठी आतापर्यंतच्या सर्वोच्च भागीदारीचा विक्रम कॉनरॅड हंट आणि महान गॅरी सोबर्स यांच्या नावावर आहे. ज्यांनी १९५८ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध दुसऱ्या विकेटसाठी ४६५ धावा केल्या होत्या. जांगू आणि चेस यांच्या जोडीने गॅरी सोबर्स आणि फ्रँक वॉरेल यांचा विक्रम (३९९ धावा) मागे टाकत दुसरे स्थान पटकावले..श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी इतिहासातील ही दुसरी सर्वोच्च भागीदारी आहे. यापूर्वी, १९९१ मध्ये न्यूझीलंडच्या मार्टिन क्रो आणि अँड्र्यू जोन्स यांनी श्रीलंकेच्या गोलंदाजांविरुद्ध तिसऱ्या विकेटसाठी ४६७ धावांची मोठी भागीदारी केली होती..IND vs IRE 2nd T20I : वैभव सूर्यवंशी IN... पण, ना संजू OUT, ना अभिषेक..! भारताच्या Playing XI मध्ये दोन खेळाडूंचे पदार्पण होणार.आमिर जांगू ३७३ चेंडूंत १९ चौकार व ३ षटकारांसह २३३ धावांवर झेलबाद झाला, तर रोस्टनने ३२४ चेंडूंत १३ चौकार व २ षटकारांसह १९४ धावा केल्या. या दोघांच्या खेळीच्या जोरावर वेस्ट इंडिजने पहिला डाव ९ बाद ६२६ धावांवर घोषित केला. श्रीलंकेच्या पहिल्या डावाच्या ३०८ धावांच्या प्रत्युत्तरात विंडीजकडून दमदार खेळ झाला. विंडीजची ३१८ धावांची आघाडी मोडून काढण्यासाठी मैदानावर उतरलेल्या श्रीलंकेने दुसऱ्या डावात तिसऱ्या दिवस अखेर १ बाद १५ धावा केल्या आहेत. ते अजून ३०३ धावांनी पिछाडीवर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.