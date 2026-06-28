Cricket

WI vs SL 1st Test: आमिर जांगू-रोस्टन चेस यांनी क्रिकेटचा इतिहास-भूगोल बदलला... १४९ वर्षांत घडला नव्हता असा पराक्रम गाजवला

West Indies Create Test Cricket History: वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्यात क्रिकेट इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल असा विक्रम झाला. वेस्ट इंडिजचा युवा फलंदाज आमिर जांगू आणि कर्णधार रॉस्टन चेस यांनी १४९ वर्षांच्या कसोटी क्रिकेट इतिहासात कधीही न घडलेला पराक्रम केला.
Amir Jangoo and Roston Chase 401-run partnership

Amir Jangoo and Roston Chase 401-run partnership

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

WI vs SL 1st Test world record partnership : वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका यांच्यात खेळल्या जात असलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात ऐतिहासिक कामगिरी झालेली पाहायला मिळाली. वेस्ट इंडिजचा आमिर जांगू आणि कर्णधार रोस्टन चेस यांनी मिळून कसोटी क्रिकेटच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात अभूतपूर्व विक्रम रचला आहे. या दोघांनी सहाव्या विकेटसाठी ४०१ धावांची विक्रमी भागीदारी केली आहे. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात सहाव्या विकेटसाठी ४०० किंवा त्याहून अधिक धावांची भागीदारी करणारी जगातील ही पहिली जोडी ठरली आहे.

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