WI s SL 2nd Test: दुर्दैवी विकेट! शे होपने Wide बॉल सोडला अन् किपरला कष्ट न करता मिळाली विकेट, Viral Video ने सारे चक्रावले

Shai Hope Out in Freak Fashion Despite Leaving a Wide Ball Alone: वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका यांच्यातल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात एक विचित्र पण दुर्दैवी विकेट पाहायला मिळाली. श्रीलंकेने पहिला डाव ९ बाद ५४९ धावांवर घोषित केल्यानंतर विंडीजने ४९९ धावांपर्यंत मजल मारली. यात शे होप व जस्टीन ग्रीव्हस यांच्या शतकांचा खूप मोठा वाटा ठरला. पण, ही जोडी एका दुर्दैवी विकेटने तुटली आणि त्याचा Video पाहून सारे चक्रावले आहेत..प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेच्या लाहीरू उदाराने २४८ चेंडूंत २१ चौकार व ५ षटकारांसह १८८ धावांची खेळी केली. त्याला कमिंडू मेंडिस ( ८४), कुसल मेंडिस ( ६९) व सोनल दिनुशा ( ९२) यांनी चांगली साथ दिली. श्रीलंकेने पहिला डावा ९ बाद ५४९ धावांवर घोषित केला. प्रत्युत्तरात विंडीजने १४४ धावांवर चार विकेट्स गमावल्या. सलामीवीर जॉन कॅम्बेल ( ७२) चांगला खेळला. त्यानंतर शे होप व ग्रीव्ह्स या जोडीने तळ ठोकला..IND vs ENG, 3rd T20I: पाऊस करणार गेम? भारत-इंग्लंड तिसऱ्या T20I सामन्यासाठी काय सांगतो नॉटिंगहॅमचा हवामान अंदाज?.या दोघांनी पाचव्या विकेटसाठी २४२ धावांची भागीदारी करून श्रीलंकेला कडवी टक्कर दिली. पण, शे होपच्या दुर्दैवी विकेटने ही भागीदारी तुटली. दिनुशाने टाकलेला चेंडू वाईड जात होता आणि तो होपने सोडला. हे करताना तो थोडा क्रिजच्या पुढे आला होता. यष्टिरक्षक मेंडिसला चेंडू पकडता आला नाही, परंतु तो त्याच्या ग्लोव्हजला लागून यष्टींवरच पडला. एक बेल्स उडाली आणि होपच्या विकेटसाठी जोरदार अपील झाले. दुर्दैवाने होप बाद झाला. .होप २४३ चेंडूंत १० चौकारांसह ११२ धावांवर यष्टिचीत झाला. त्यानंतर ग्रीव्हस ३२५ चेंडूंत १४ चौकार व २ षटकारांसह १८० धावांवर बाद झाला. त्यानंतर विंडीजचा डाव ४९९ धावांवर गडगडला. श्रीलंकेच्या असिथा फर्नांडोने ५, तर प्रभात जयसूर्याने ३ विकेट्स घेतल्या. श्रीलंकेने दुसऱ्या डावात चौथ्या दिवसअखेर २ बाद ९२ धावा केल्या. दिनेश चंडीमल ( ४०) व कमिंडू मेंडिस ( ३०) खेळत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.