Cricket

WI s SL 2nd Test: दुर्दैवी विकेट! शे होपने Wide बॉल सोडला अन् किपरला कष्ट न करता मिळाली विकेट, Viral Video ने सारे चक्रावले

Shai Hope unluckiest dismissal video: क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात दुर्दैवी विकेटपैकी एक विकेट श्रीलंका-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटीत पाहायला मिळाली. वेस्ट इंडिजचा अनुभवी फलंदाज शे होप बाद झाला, पण त्याची विकेट पाहून मैदानावरील खेळाडूंसह समालोचक आणि चाहत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला.
Shai Hope walks back after suffering one of the most bizarre dismissals

Shai Hope walks back after suffering one of the most bizarre dismissals

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Shai Hope Out in Freak Fashion Despite Leaving a Wide Ball Alone: वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका यांच्यातल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात एक विचित्र पण दुर्दैवी विकेट पाहायला मिळाली. श्रीलंकेने पहिला डाव ९ बाद ५४९ धावांवर घोषित केल्यानंतर विंडीजने ४९९ धावांपर्यंत मजल मारली. यात शे होप व जस्टीन ग्रीव्हस यांच्या शतकांचा खूप मोठा वाटा ठरला. पण, ही जोडी एका दुर्दैवी विकेटने तुटली आणि त्याचा Video पाहून सारे चक्रावले आहेत.

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