Hardik Pandya trade from Mumbai Indians IPL 2027: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ मध्ये रोहित शर्मा पुन्हा एकदा मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. तीन पर्वातील निराशाजनक कामगिरीनतंर फ्रँचायझीने रोहितला ( Rohit Sharma Captain) नेतृत्व करण्याची विनंती केली आणि ती त्याने मान्य केली आहे. याबाबतची औपचारिक घोषणा लवकरच करण्यात येईल. पण, हार्दिक हिटमॅनच्या नेतृत्वाखालील IPL 2027 मध्ये खेळणार का? हा प्रश्न आता उपस्थित होतोय..गुजरात टायटन्सला पहिल्या दोन पर्वात ( एक जेतेपद व एक उपविजेतेपद) घवघवीत यश मिळवून देणाऱ्या हार्दिकला मुंबई इंडियन्सने पुन्हा आपल्या ताफ्यात घेतले. २०२४ मध्ये मुंबईच्या फ्रँचायझीने रोहितला हटवून हार्दिकला कर्णधार केले आणि चाहत्यांची नाराजी ओढावून घेतली. हार्दिकने जोन करिष्मा GT कडून दाखवला, तोच MI कडून पाहायला मिळेल, अशी व्यवस्थापनाची इच्छा होती. मात्र, तसे काही घडले नाही. त्यात हार्दिकला मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांच्या रोषाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे हार्दिक निराश झाला होता आणि त्याचा त्याच्या कामगिरीवर परिणाम झालेला दिसला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.MUMBAI INDIANS CAPTAIN : आला रे आला... रोहित शर्मा मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार झाला; IPL 2027 मध्ये संघाची धुरा सांभाळण्यास तयार, पडद्यामागे काय घडले?.हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली मुंबईचे मागील तीन आयपीएल पर्व खराब गेले. मागील पर्वात संघ नवव्या क्रमांकावर राहिला, हार्दिकनेही या तीन पर्वात अनुक्रमे २१६, २२४ व २०६ धावाच केल्या. त्यामुळे फ्रँचायझी व त्याच्यात बिनसल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. हार्दिकही नवीन पर्यात शोधायला लागला आणि IPL 2026 च्या मध्यांतरात त्याने चेन्नई सुपर किंग्सशी चर्चा केल्याचे वृत्त आले. हार्दिकला आपल्या ताफ्यात घेण्यासाठी CSK सह कोलकाता नाइट रायडर्स, राजस्थान रॉयल्स या फ्रँचायझी उत्सुक असल्याची चर्चा आहे..पण, हार्दिकच्या ट्रेडबाबत अद्याप कोणत्याही फ्रँचायझीने अधिकृत काहीच भाष्य केलेले नाही. अशात इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार रोहित पुढील पर्वात मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व करण्यास तयार झाला आहे. त्यामुळे हार्दिकच्या एक्सिटचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता त्याला करारमुक्त करण्याठी मुंबई इंडियन्स अन्य संघाकडून कोणत्या मागण्या करतात यावर ट्रेड अवलंबून आहे. ट्रेड यशस्वी न झाल्यास हार्दिकला मुंबईकडूनच खेळावे लागेल आणि या परिस्थितीत तो रोहितच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा खेळले का?.हार्दिक मुंबई इंडियन्सकडून खेळणार...सूत्रांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या माहितीनुसार ट्रेड यशस्वी न झाल्यास हार्दिकने रोहितच्या नेतृत्वाखाली खेळण्यास होकार कळवला आहे. त्यामुळे आयपीएल २०२७ नंतर होणाऱ्या मेगा ऑक्शननंतर फ्रँचायझी त्याला रितसह रिलीज करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.