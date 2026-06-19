ODI World Cup 2027: 2027 विश्वचषकात रोहित-विराट खेळणार? BCCI ने स्पष्टच सांगितलं, विशेष सवलत मिळणार नाही!

ODI World Cup 2027: भारतीय संघ सध्या अफगाणिस्तानसोबत(IND VS AFG) ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळत आहे. या मालिकेत भारतीय संघाने दमदार कामगिरी करत मालिका आपल्या नावावर केली आहे. भारताने मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे..या मालिकेदरम्यान भारताचा स्टार खेळाडू विराट कोहली हा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे संघाबाहेर आहे. त्याच्या फिटनेसबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही..कसोटी आणि टी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघेही सध्या फक्त एकदिवसीय क्रिकेट खेळत आहेत. अशातच २०२७ मध्ये एकदिवसीय विश्वचषक होणार असून हे दोघेही त्या स्पर्धेत खेळणार का, याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहेत. आता यावर बीसीसीआयने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे..रोहित-विराटबाबत BCCI ने काय सांगितले?बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना कोणत्याही विशेष सवलतीची गरज नाही. हे दोघेही खूप अनुभवी खेळाडू आहेत आणि त्यांना स्वतःच्या फिटनेसची आणि खेळाची चांगली जाण आहे. जर त्यांना २०२७ चा विश्वचषक खेळायचा असेल, तर त्यासाठी त्यांना इतर खेळाडूंप्रमाणेच मेहनत घ्यावी लागेल..बीसीसीआयने स्पष्ट केले की, कोणत्याही खेळाडूसाठी वेगळे नियम असणार नाहीत. रोहित आणि विराट यांची निवडही त्यांच्या फिटनेस आणि कामगिरीच्या आधारावरच होईल. त्यामुळे येणाऱ्या काळात त्यांची कामगिरी आणि तंदुरुस्ती खूप महत्त्वाची ठरणार आहे..... तर रोहित शर्मासाठी बंद होणार World Cup 2027 चे दरवाजे? BCCI ला सतावतेय 'ही' चिंता.दरम्यान, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी अद्याप २०२७ च्या विश्वचषकाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, हे दोघे आणखी एका विश्वचषकात भारतासाठी खेळणार का, याकडे आता सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.