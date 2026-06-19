Cricket

ODI World Cup 2027: 2027 विश्वचषकात रोहित-विराट खेळणार? BCCI ने स्पष्टच सांगितलं, विशेष सवलत मिळणार नाही!

BCCI Breaks Silence On Rohit And Virat Play 2027 ODI World Cup: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली 2027 चा वनडे विश्वचषक खेळणार का? बीसीसीआयने त्यांच्या भवितव्याबाबत मोठी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
ODI World Cup 2027

ODI World Cup 2027

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ODI World Cup 2027: भारतीय संघ सध्या अफगाणिस्तानसोबत(IND VS AFG) ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळत आहे.

या मालिकेत भारतीय संघाने दमदार कामगिरी करत मालिका आपल्या नावावर केली आहे. भारताने मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
World Cup
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
ODI
Rohit Sharama