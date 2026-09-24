Team India : रोहित शर्मा, विराट कोहली २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणार का? मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरचा सर्वात मोठा खुलासा; म्हणाला, शुभमन...

Gautam Gambhir statement on Rohit Sharma and Virat Kohli? विराट कोहली व रोहित शर्मा, जोपर्यंत वन डे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धेसाठी मैदानावर उतरत नाही, तोपर्यंत या दोघांच्या भविष्याबाबत चर्चा सुरूच राहणार आहे. भारतीय संघ वन डे मालिकेत वेस्ट इंडिजचा सामना करायला उतरणार आहे आणि त्यासाठी निवडलेल्या संघात रोहित व विराट यांचा समावेश आहे. पण, तरीही हे दोघांचं वय पाहता, पुढल्या वर्षी वर्ल्ड कप खेळतील का, हा प्रश्न आहेच. त्यात मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने विंडीजविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी महत्त्वाचे विधान केले आहे, त्याने कर्णधार शुभमन गिलला ( Shubman Gill) नशीबवान म्हटले आहे..शुभमन नशीबवान आहे, तो अशा संघाचे नेतृत्व करतोय, ज्या संघात रोहित व विराट हे दोन सीनियर खेळाडू आहेत. ही दोघं त्याला मैदानावर व मैदानाबाहेर मदत करतात. शुभमन हा युवा कर्णधार आहे आणि तो त्याचं काम चोख करतोय. पण, त्याला रोहित व विराट यांचे मार्गदर्शन मिळतेय. गंभीर आणि शुभमन ही जोडी भारतीय क्रिकेटमध्ये चांगलीच जमली आहे आणि त्यांच्यासमोर २०२७चा वन डे वर्ल्ड कप आहे..IND vs WI: विराट कोहली ODI मालिकेसाठी भारतात पोहचला, विमानतळावरील Video Viral; जाणून घ्या सामन्यांचे वेळापत्रक.भारताच्या घरच्या हंगामापूर्वी जिओस्टारशी बोलताना गंभीर म्हणाला, “वन डे सामन्यांमध्ये, शुभमन खूप भाग्यवान आहे, की त्याला मैदानावर आणि मैदानाबाहेर मदत करण्यासाठी रोहित आणि विराटसारखे खेळाडू आहेत.भारतीय क्रिकेटमध्ये अंतिम ११ खेळाडूंमधून कोणालाही वगळणे नेहमीच कठीण असते. पण जेव्हा तुम्हाला एक तरुण कर्णधार म्हणून असे करावे लागते, तेव्हा ते कोणत्याही प्रशिक्षक आणि कर्णधारासाठी कदाचित सर्वात कठीण काम असते. आतापर्यंत त्याने ते करून दाखवले आहे. त्याने खरोखरच सर्व अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत.”.गिलने नेतृत्व केलेल्या १२ वन डे सामन्यांपैकी केवळ सहा जिंकले आहेत आणि इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकांमध्ये त्याला पराभव पत्करावा लागला आहे. “मला वाटते की त्याने सर्व योग्य गोष्टी केल्या आहेत… वन डे क्रिकेटमध्ये त्याचा काळ थोडा कठीण गेला आहे. ही परिस्थिती बदलेल कारण त्याने सर्व योग्य गोष्टी केल्या आहेत,” असे गंभीर पुढे म्हणाला. .India New Zealand Tour : कसोटीच्या तयारीसाठी वनडेतून विश्रांती? ; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचे संकेत.भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात २७ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबर या दरम्यान वने मालिका होईल. पहिला सामना तिरुअनंतपुरम येथे होणार आहे. त्यानंतर ३० सप्टेंबर आणि ३ ऑक्टोबर रोजी दुसरा आणि तिसरा वनडे सामना अनुक्रमे गुवाहाटी आणि न्यू चंदिगढ येथे होणार आहे. त्यानंतर ६ ऑक्टोबरपासून टी२० मालिका सुरु होईल आणि १७ ऑक्टोबर रोजी संपेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.