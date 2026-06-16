Cricket

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीवर बंदी? श्रीलंकन ​​खेळाडूला ढकल्यामुळे अडचण, नियम काय सांगतो? समोर आली मोठी माहिती

Will Vaibhav Suryavanshi Face a Ban After the India A vs Sri Lanka A On-Field Incident? : भारत 'अ' विरुद्ध श्रीलंका 'अ' सामन्यानंतर वैभव सूर्यवंशीने श्रीलंकन खेळाडूला ढकलल्याची घटना चर्चेत आली.
Will Vaibhav Suryavanshi Face a Ban After the On-Field Push? ICC Rules Explained

Will Vaibhav Suryavanshi Face a Ban After the On-Field Push? ICC Rules Explained

esakal

Sandip Kapde
Updated on

भारत 'अ' आणि श्रीलंका 'अ' यांच्यातील सामन्यात अनपेक्षित घटनाक्रम घडला. सामन्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील अनेक विवादांसह वैभव सूर्यवंशीने एका श्रीलंकन खेळाडूला ढकलल्याची घटना घडली. या प्रकरणात युवा खेळाडूवर कोणती कारवाई होणार याकडे क्रिकेट विश्वाचे लक्ष लागले आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricketer News
Vaibhav Suryavanshi