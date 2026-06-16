Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीवर बंदी? श्रीलंकन ​​खेळाडूला ढकल्यामुळे अडचण, नियम काय सांगतो? समोर आली मोठी माहिती

भारत 'अ' आणि श्रीलंका 'अ' यांच्यातील सामन्यात अनपेक्षित घटनाक्रम घडला. सामन्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील अनेक विवादांसह वैभव सूर्यवंशीने एका श्रीलंकन खेळाडूला ढकलल्याची घटना घडली. या प्रकरणात युवा खेळाडूवर कोणती कारवाई होणार याकडे क्रिकेट विश्वाचे लक्ष लागले आहे..सामन्यातील वादग्रस्त क्षणसामन्यात पंचांनी श्रीलंका संघाला १० धावांची पेनल्टी दिली होती. भारत संघ शेवटच्या चेंडूवर विजय मिळवू शकला असता, परंतु त्यांनी योग्य संधीचा फायदा घेतला नाही. अपुर्या प्रकाशामुळे सामना सुपर ओव्हरपर्यंत गेला. सुपर ओव्हरमध्ये तिसऱ्या पंचांनी हाय नो-बॉलचा निर्णय दिला. भारतीय कर्णधाराने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली, तरीही सामना सुरू ठेवण्यात आला. सुपर ओव्हरमध्ये वैभव सूर्यवंशी फलंदाजीला आला. १७ धावांचा पाठलाग करताना तो अपयशी ठरला. सुपर ओव्हर संपल्यानंतर तो परत येत असताना ही घटना घडली. .घटनेची पार्श्वभूमी आणि चिडवणूकवैभव सूर्यवंशीला सुपर ओव्हरमध्ये अपयश आल्यानंतर श्रीलंकन खेळाडू विशन हलंबगेने त्याला वारंवार चिडवले. “सामना संपला आहे, घरी जा,” अशा शब्दांत त्याने वैभवला टोमणे मारले. अहवालानुसार, शिवीगाळही करण्यात आली. या चिडवणुकीमुळे वैभव रागावला आणि त्याने हलंबगेला ढकलले. हलंबगेनेही प्रत्युत्तरादाखल ढकलल्याचे दिसले.दोन्ही संघातील खेळाडूंनी त्वरित हस्तक्षेप केला. परिस्थिती समजावून सांगितली आणि प्रकरण तात्काळ मिटवले. तरीही ही घटना क्रिकेटच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन मानली जाते..आयसीसी नियम काय सांगतात?क्रिकेटमध्ये कोणत्याही खेळाडू, सहकाऱ्य किंवा स्टाफसोबत अयोग्य शारीरिक संपर्क किंवा हल्ला करण्यास परवानगी नाही. आयसीसीच्या आचारसंहितेनुसार, वैभव सूर्यवंशीची कृती कलम २.१२ अंतर्गत येते. ही किमान स्तर १ ची चूक मानली जाते, तर काही परिस्थितींमध्ये स्तर २ चे उल्लंघनही गृहीत धरले जाऊ शकते.स्तर १ अंतर्गत ताकीद देऊन सामना शुल्काच्या ५० टक्के दंड आकारला जाऊ शकतो. स्तर २ मध्ये एक किंवा दोन सामन्यांची बंदी आणि पूर्ण सामना शुल्क दंडाची तरतूद आहे. मात्र, या प्रकरणात गंभीर शारीरिक दुखापत झाली नाही आणि दोन्ही बाजूंनी प्रकरण मिटवले..IND A vs SL A : वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूंमध्ये मोठा राडा, भारताच्या पराभवनंतर मैदानात ड्रामा, Viral Video.१५ वर्षीय खेळाडूवर कारवाई होणार का?भारत 'अ' विरुद्ध श्रीलंका 'अ' ही मालिका असल्याने आयसीसी सामान्यतः अशा संघांच्या मालिकांमध्ये थेट हस्तक्षेप करत नाही. या मालिकांसाठी आयसीसी सामना अधिकारी नेमणारही नाही. त्यामुळे १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीवर कोणतीही औपचारिक कारवाई किंवा बंदी होण्याची शक्यता फार कमी आहे..जर आयसीसी थेट संबंधित असते तर नियमांनुसार दंड किंवा ताकीद दिली जाऊ शकली असती. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत युवा खेळाडूला मोठा परिणाम होण्याची शक्यता दिसत नाही..ही घटना क्रिकेटच्या भावनिक तणावाचे दर्शन घडवते. युवा खेळाडूंना चिडवणूक आणि प्रतिक्रिया यात संतुलन राखणे गरजेचे आहे. दोन्ही संघांनी प्रकरण शांततेत मिटवले हे सकारात्मक आहे. तरीही आचारसंहितेचे पालन ही प्रत्येक खेळाडूची जबाबदारी राहते..IND vs AFG, ODI: 'रोहित शर्माची काहीच चूक नव्हती...' शुभमन गिलसोबतच्या रनआऊट वादावर आर अश्विन स्पष्टच बोलला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.