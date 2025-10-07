Cyber Crime: 'धोनीची मुलगी अन् आलिया भट्टसोबत जाहिरातीत काम देऊ', अमिष दाखवून दांपत्याची हजारोंची फसवणूक

गुरुग्राममधील एका उच्चभ्रू सोसायटीतील दाम्पत्याची सायबर फसवणूक झाली आहे. एका महिलेनं त्यांच्या मुलीला जाहिरातीत घेण्याचं आमिष दाखवून पैसे उकळले. पुढे आणखी १ लाख रुपयांची मागणी झाल्यावर दाम्पत्याने पोलिसांकडे तक्रार केली..गुन्हेगारी ही मोठी समस्या तर आहेत, पण सध्या सर्वांसमोर आव्हान आहे ते सायबर गुन्हेगारीचं. अनेकांना सध्या ऑनलाईन पद्धतीने लुटले जात आहे. याबद्दल अनेकदा जनजागृतीही केली जात आहे, पण तरी अद्याप हा धोका टळलेला नाही. नुकतीच हरियाणातील गुरुग्राम शहरातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका दांपत्याची एका महिलेकडून फसवणूक करण्यात आली आहे. पीडित दाम्पत्याने सायबर क्राइम युनिटकडे तक्रार नोंदवली आहे..Cyber Fraud : तळेगावातील सायबर फसवणूक प्रकरणात कोल्हापूरच्या दोघांना अटक.गुरुग्राममधील एका उच्चभ्रू सोसायटीमध्ये हे दाम्पत्य राहते. काही दिवसांपूर्वी ते दाम्पत्य त्यांच्या मुलांसह अँबियन्स मॉलला गेले होते. त्यावेळी जाम बार रेस्टॉरंटच्या बाहेर एका अनोखळी युवतीने त्यांच्याची संवाद साधला. तिने अंजली असं तिचं नाव सांगत ती किड्स इंडिया एजन्सीसाठी काम करत असल्याचे सांगितले. तसेच सध्या एक टीव्ही जाहिरातीसाठी लहान मुलांचा शोध घेत असल्याचे सांगितले. .त्यावेळी तिची नजर त्यांच्या ६ वर्षीय मुलीवर गेली आणि तिला टीव्हीच्या जाहिरातीत घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यावेळी त्या युवतीने दाम्पत्याकडून फोन नंबर घेतला. त्याचदिवळी रात्री ११.३० च्या दरम्यान अंजलीचा मेसेज आला, ज्यात घराचा व्हिडिओ आणि मुलीचा फोटोंची मागणी केली. थोडावेळात मुलीची जाहिरातीसाठी निवड झाल्याचे सांगितले आणि ३२ हजार तिच्या फोटोग्राफरची फी म्हणून मागितले , हा फोटोग्राफर तिचे पोर्टफोलियो बनवून देईल असं सांगितलं. त्यावेळी त्या दाम्पत्याने क्रेडिट कार्डने पैसे पाठवले. .पण त्यानंतर काही दिवसांनी पुन्हा त्या अंजलीने काही व्हिडिओ पाठवायला सांगितले आणि म्हटले की त्यांच्या मुलीला ओरियो बिस्किटच्या जाहिरातीसाठी निवडले आहे. या जाहिरातीत एमएस धोनीची मुलगी झिवा, अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि अभिनेता अल्लू अर्जुन देखील काम करत असल्याचे सांगितले. .Beed Cyber Fraud : विधवेची सरकारी मदत सायबर भामट्याने लांबवली; सिम कार्डाच्या सहाय्याने खाते केले लिंक.त्यानंतर अंजलीने आणखी १ लाख रुपयांची मागणी केली. त्यावेळी मात्र दाम्पत्याला संशय आला आणि त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. आता या प्रकरणाची पोलिसांकडून चौकशी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.