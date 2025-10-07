Cricket

Cyber Crime: 'धोनीची मुलगी अन् आलिया भट्टसोबत जाहिरातीत काम देऊ', अमिष दाखवून दांपत्याची हजारोंची फसवणूक

Gurugram Couple Falls Victim to Ad Film Fraud: गुरुग्राममध्ये एका दाम्पत्याची सायबर फसवणूक झाली आहे. एका महिलेनं त्यांच्या मुलीला धोनीची मुलगी काम करत असलेल्या जाहिरातीत घेण्याचं सांगून पैसे उकळले.
Pranali Kodre
  • गुरुग्राममधील एका उच्चभ्रू सोसायटीतील दाम्पत्याची सायबर फसवणूक झाली आहे.

  • एका महिलेनं त्यांच्या मुलीला जाहिरातीत घेण्याचं आमिष दाखवून पैसे उकळले.

  • पुढे आणखी १ लाख रुपयांची मागणी झाल्यावर दाम्पत्याने पोलिसांकडे तक्रार केली.

