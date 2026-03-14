Women Cricket: क्रिकेटमधील महिलांचा उत्साह दुपटीने वाढला; भारतातील १४ राज्यांचा सर्व्हे, युवा खेळाडूंची पावले सरसावली

नवी दिल्ली : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने गेल्या काही काळामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकदार अन् ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. याचे पडसाद आता भारतामध्ये उमटताना दिसत आहेत..भारतातील क्रिकेट या खेळामध्ये महिलांचा सहभाग व उत्साह आता दुपटीने वाढला आहे. भारतातील १४ राज्यांमध्ये केलेल्या एका सर्व्हेनुसार २०२०मध्ये फक्त पाच टक्के महिला क्रिकेट खेळत होत्या..आता यामध्ये वाढ झाली असून ही टक्केवारी १० अशी झाली आहे. या सर्व्हेमध्ये दहा हजार महिलांना समाविष्ट करण्यात आले होते. २०२०मध्ये करण्यात आलेल्या सर्व्हेनुसार १५ ते २४ वयोगटातील फक्त सहा टक्के महिला क्रिकेट खेळत होत्या..स्मृती मानधना जगात नंबर १! ODI Ranking मध्ये भारतीय बॅटरची झेप, चार वर्षांनी गोलंदाजीतील इक्लेस्टोनचं सिंहासन खालसा.आता मागील सहा वर्षांमध्ये यामध्ये कमालीची वाढ झाली आहे. आता याच वयोगटातील महिलांच्या टक्केवारीत दहा टक्क्यांनी वाढ झाली असून ही टक्केवारी १६ अशी झाली आहे. तसेच १५ ते २४ वयोगटातील चार मुलींपैकी एक मुलगी क्रिकेटपटू म्हणून करिअर करण्यास उत्सुक आहे, हे विशेष..पंजाब, आंध्रमध्ये बॅडमिंटनची झेप क्रिकेटमध्ये नव्हे तर बॅडमिंटन या खेळातील महिलांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. पंजाब, आंध्र प्रदेश व तेलंगण येथे मोठ्या प्रमाणात बॅडमिंटनमध्ये महिला खेळाडूंचा सहभाग वाढला आहे. शिवाय, आजही सुरक्षेच्या कारणास्तव १३ टक्के महिला कोणताही खेळ खेळत नाहीत. .उत्तर प्रदेशमध्ये वाढ उत्तर प्रदेशमध्ये महिला क्रिकेटपटूंच्या संख्येत कमालीची वाढ दिसून आली आहे. २०२०पर्यंत फक्त एक टक्का महिला क्रिकेट खेळत होत्या. आता ही टक्केवारी १० अशी झाली आहे.