Asia Cup 2026: बलाढ्य टीम इंडिया शफालीच्या फिफ्टीनंतरही थायलंडसमोर ढासळली; किती धावांचे ठेवले टार्गेट?

महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धा सध्या संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये होत आहे. या स्पर्धेत भारतीय महिला संघाचा पहिलाच सामना थायलंड महिला संघाविरुद्ध रविवारी (३० ऑगस्ट) दुबईत खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताच्या चांगल्या सुरुवातीनंतरही थायलंडच्या गोलंदाजांनी कमालीचे पुनरागमन केले आणि भारतीय संघाला १६० धावांच्या आतच रोखले. शफाली वर्माने चांगला खेळ केला, पण बाकी कोणाला काही करता आले नाही.थायलंडसमोर विजयासाठी १६० धावांचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. .या सामन्यात थायलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतीय संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. भारताकडून स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. दोघींनी आक्रमक सुरुवात केली होती. पण तिसऱ्याच षटकात स्मृती मानधना १९ धावांवर धावबाद झाली. पण नंतर शफालीला प्रतिका रावलची साथ मिळाली. त्यांच्यात ५३ धावांची भागीदारी झाली. पण प्रतिकाला ९ व्या षटकात प्रतिकाला २२ धावांवर सुलीपोर्न लाओमीने त्रिफळीचीत केले. लगेचच कर्णधार हरमनप्रीत कौरही ५ धाावंवर बाद झाली, जिला थिपचा पुत्थावॉन्गने बाद केले. .तरी एका बाजूने शफाली चांगली फलंदाजी करत होती. तिने अर्धशतकही केले होते. मात्र १३ व्या षटकात भारताला लाओमीने दुहेरी धक्का दिला. तिने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर शफालीचा झेल घेतला. लगेचच तिने रिचा घोषलाही शून्यावर बाद केले. शफालीने ३६ चेंडूत ६४ धावांची खेळी केली, ज्यात तिने ८ चौकार आणि ३ षटकार मारले. .मात्र यानंतर भारताची फलंदाजी कोलमडली. १६ व्या षटकात दिप्ती शर्माच्या रुपात भारताने सहावी विकेट गमावली. ती ५ धावांवर धावबाद झाली. त्यानंतर प्रेमा रावत चतुरोंगरत्तनाच्या गोलंदाजीवर ६ धावांवर यष्टीचीत झाली. नंदिनी शर्माला सुत्तिरुआंगने १ धावेवर त्रिफळाचीत केले. मात्र अखेरच्या विकेटसाठी श्री चरणी आणि क्रांती गौडने २२ धावांची भागीदारी केली. क्रांतीने शेवटच्या षटकात चौकार आणि षटकार मारल्याने भारताला २० षटकात ९ बाद १५९ धावांपर्यंत पोहचता आले. .थायलंडकडून गोलंदाजी करताना सुलीपोर्न लाओमीने ३ विकेट्स घेतल्या, तर सुनिदा चतुरोंगरत्तनाने २ विकेट्स घेतल्या. कर्णधार थिपचा पुत्थावॉन्ग आणि चनिदा सुथिरुआंग यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.