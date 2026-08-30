Cricket

Asia Cup 2026: बलाढ्य टीम इंडिया शफालीच्या फिफ्टीनंतरही थायलंडसमोर ढासळली; किती धावांचे ठेवले टार्गेट?

Shafali Verma | India vs Thiland | Women's Asia Cup 2026

Shafali Verma | India vs Thiland | Women's Asia Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धा सध्या संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये होत आहे. या स्पर्धेत भारतीय महिला संघाचा पहिलाच सामना थायलंड महिला संघाविरुद्ध रविवारी (३० ऑगस्ट) दुबईत खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताच्या चांगल्या सुरुवातीनंतरही थायलंडच्या गोलंदाजांनी कमालीचे पुनरागमन केले आणि भारतीय संघाला १६० धावांच्या आतच रोखले. शफाली वर्माने चांगला खेळ केला, पण बाकी कोणाला काही करता आले नाही.थायलंडसमोर विजयासाठी १६० धावांचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे.

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