Women’s Asia Cup 2026: टीम इंडिया जिंकली तर पुन्हा होणार ‘ट्रॉफी ड्रामा’? मोहसिन नकवी फायनलमध्ये येणार, गेल्या वर्षाची आठवण ताजी

INDIA MAY FACE TROPHY DRAMA AGAIN: भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ जेव्हा जेव्हा मैदानात आमनेसामने येतात, तेव्हा सामना फक्त क्रिकेटपुरता मर्यादित राहत नाही. या दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये मैदानाबाहेरही अनेकदा ड्रामा पाहायला मिळतो. आता पुन्हा एकदा असंच काहीसं घडण्याची शक्यता दिसत आहे.भारतीय महिला संघ सध्या हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली आशिया कपमध्ये जबरदस्त प्रदर्शन करत आहे. भारताने ग्रुप स्टेजमधील आपले सुरुवातीचे तिन्ही सामने जिंकले आहेत. थायलंड, हाँगकाँग आणि पाकिस्तान या तिन्ही संघांना पराभूत करत भारताने सेमीफायनलमध्ये आपली जागा पक्की केली आहे..यामुळे यंदाच्या आशिया कपच्या ट्रॉफीचा भारत प्रमुख दावेदार मानला जात आहे. मात्र, भारताने अंतिम सामना जिंकला तर ट्रॉफी स्वीकारताना पुन्हा एकदा मोठा ड्रामा होऊ शकतो. यामागचं कारण म्हणजे आशियाई क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख मोहसिन नकवी..IND vs SL: भारत श्रीलंका कसोटी मालिका कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती .फायनलमध्ये मोहसिन नकवी आले तर काय होणार?१३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या फायनलमध्ये मोहसिन नकवी उपस्थित राहू शकतात, अशा चर्चा सुरू आहेत. जर नकवी फायनलमध्ये आले आणि सामन्यानंतरच्या पुरस्कार सोहळ्यात सहभागी झाले, तर भारत त्यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारणार का, हा मोठा प्रश्न आहे. यापूर्वी २०२५ च्या आशिया कपमध्येही असाच प्रकार पाहायला मिळाला होता. त्यामुळे यंदा भारताने ट्रॉफी जिंकली तर पुन्हा एकदा ट्रॉफी स्वीकारण्यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे..यंदाच्या महिला आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना झाला होता. या सामन्यातही हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात मिळवला नव्हता.या प्रकाराची सुरुवात २०२५ च्या आशिया कपमध्ये सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय पुरुष संघाने केली होती. भारत-पाकिस्तान सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात मिळवण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर या घटनेला ‘नो हँडशेक कॉन्ट्रोव्हर्सी’ असं म्हटलं गेलं. आता महिला संघानेही भारत-पाकिस्तान सामन्यात हाच निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे जर फायनलमध्ये मोहसिन नकवी ट्रॉफी देण्यासाठी स्टेजवर आले, तर भारतीय संघ त्यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे..२०२५ च्या आशिया कपमध्ये भारताने विजेतेपद पटकावलं होतं. मात्र, ट्रॉफी स्वीकारण्याच्या वेळी मोठा ड्रामा झाला होता.पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वातावरण चांगलंच तणावाचं होतं. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय संघाने मोहसिन नकवी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. मोहसिन नकवी बराच वेळ ट्रॉफी घेऊन स्टेजवर उभे होते. मात्र, भारतीय खेळाडू ट्रॉफी घेण्यासाठी स्टेजवर गेले नाहीत. जवळपास एक तास हा सगळा प्रकार सुरू होता. अखेर नकवी ट्रॉफी घेऊनच मैदानातून निघून गेले..Asia Cup Controversy: आणखी एक Asia Cup! पुन्हा BCCI vs मोहसिन नक्वी... भारतीय संघ जिंकल्यास कोण देणार ट्रॉफी?.या घटनेनंतर २०२५ च्या आशिया कपची ट्रॉफी भारताला अद्याप मिळालेली नसल्याचं सांगितलं जात आहे. रिपोर्ट्सनुसार, ही ट्रॉफी अजूनही ACC च्या कार्यालयात असल्याचं म्हटलं जातं. यामुळेच सोशल मीडियावर मोहसिन नकवी यांना ‘ट्रॉफी चोर’ असंही म्हटलं गेलं होतं. आता २०२६ च्या महिला आशिया कपमध्ये जर भारताने फायनल जिंकला आणि मोहसिन नकवी ट्रॉफी देण्यासाठी उपस्थित राहिले, तर २०२५ सारखाच प्रकार पुन्हा पाहायला मिळणार का, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे. भारत ट्रॉफी जिंकल्यानंतर ती स्वीकारणार का, की पुन्हा एकदा ट्रॉफीशिवाय परतणार, हे फायनलनंतरच आपल्याला पहायला मिळणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.