WOMEN'S ASIA CUP 2026: फायनलआधी टीम इंडियाची फिल्डिंग ठरतेय डोकेदुखी! ४ झेल सुटले, दीप्ती शर्माने सांगितलं ‘या’ सामन्यात चूक होणार नाही

दुबई : महिला आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत भारताने थाटात अंतिम फेरीत प्रवेश केला, मात्र ढिसाळ क्षेत्ररक्षणाची चिंता कायम राहिली आहे. अष्टपैलू दीप्ती शर्माने काळजी करण्याचे कारण नसल्याचे सांगत अंतिम लढतीसाठी आम्ही सज्ज असल्याचा विश्वास व्यक्त केला..गुरुवारी झालेल्या उपांत्य सामन्यात भारताने बांगलादेशचा ४० धावांनी पराभव केला, परंतु या लढतीत तब्बल चार झेल सोडण्यात आले. प्रत्येक सामन्यात किमान एक-दोन झेल तरी सुटत आहेत. पहिल्या षटकांत प्रतिका रावलच्या हातून पहिला झेल सुटला. हीच चूक तिने सामन्यात पुन्हा केली. .Asia Cup 2026: पाकिस्तानला लोळवलं, पुढे कोण? भारतीय संघाचा उपांत्य फेरीचा सामना कधी व कुणाविरुद्ध? जाणून घ्या डिटेल्स.सीमा रेषेवर स्मृती मानधन झेलाचा अंदाज बांधण्यात अपयशी ठरली, तर यष्टीरक्षक रिचा घोष आणि नंदिनी शर्मा यांच्यात स्क्वेअर लेग येथे झेल पकडताना टक्कर झाली. परिणामी चेंडू जमिनीवर पडला..क्षेत्ररक्षणाबाबत बोलायचे तर आम्ही सरावात चांगली कामगिरी करत आहोत. सराव सत्रांमध्ये सर्व झेल पकडत आहोत, जमिनीलगतचे श्रेत्ररक्षणही चांगले होत आहे, आता आम्हाला प्रत्यक्ष सामन्यांमध्ये असे क्षेत्ररक्षण करायला हवे, असे दीप्तीने सांगितले..Asia Cup 2026: भारतीय महिला संघाची मोहीम आजपासून; आशिया करंडक टी-२० हरमनप्रीत कौरच्या टीमकडून सातत्य अपेक्षित.एखाद्या दिवशी लय बिघडते, परंतु अंतिम सामन्यात या चुका होणार नाहीत. फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणासाठी आम्ही सज्ज आहोत, असे दीप्ती म्हणाली. अंतिम सामन्यात कोणत्या संघाविरुद्ध खेळणे पसंत कराल, या प्रश्नावर दिप्ती म्हणाली, आम्ही कोणत्याही संघाला दुबळे समजत नाही. तरिही प्रतिस्पर्ध्यांचा विचार करणाऐवजी आम्ही आमचा खेळ सामन्यागणिक कसा उंचावता येईल याचा विचार करत असतो आणि हे प्रयत्न संघ म्हणून करत असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.