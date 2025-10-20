Cricket

Women's ODI World Cup 2025 SF Scenario : १ जागा, पाच स्पर्धक! भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश अन् न्यूझीलंड कसे पोहोचणार उपांत्य फेरीत?

ICC Women’s ODI World Cup 2025 : महिला वन डे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेत उपांत्य फेरीसाठीची शर्यत अधिक रोमांचक झाली आहे. सध्या उपांत्य फेरीतील तीन जागा निश्चित झाल्या असून, चौथ्या जागेसाठी तब्बल पाच संघ लढत आहेत. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि न्यूझीलंड या पाच संघांपैकी कोण पुढे जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
How India can qualify for World Cup 2025 semifinals : भारतीय महिला संघाने महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेतील कालच्या लढतीत इंग्लंडविरुद्धचा हातातला सामना गमावून स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतला. इंग्लंडने ४ धावांनी मॅच जिंकून उपांत्य फेरीतील तिसरी जागा निश्चित केली आणि आता चौथ्या व शेवटच्या जागेसाठी भारतासह पाच संघ शर्यतीत आहेत. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड हे उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश व न्यूझीलंड हे संघ एका जागेसाठी आता जोर लावणार आहेत. आता कोणाला किती संधी हे जाणून घेऊयात...

