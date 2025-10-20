Women's ODI World Cup 2025 SF Scenario : १ जागा, पाच स्पर्धक! भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश अन् न्यूझीलंड कसे पोहोचणार उपांत्य फेरीत?

How India can qualify for World Cup 2025 semifinals : भारतीय महिला संघाने महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेतील कालच्या लढतीत इंग्लंडविरुद्धचा हातातला सामना गमावून स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेतला. इंग्लंडने ४ धावांनी मॅच जिंकून उपांत्य फेरीतील तिसरी जागा निश्चित केली आणि आता चौथ्या व शेवटच्या जागेसाठी भारतासह पाच संघ शर्यतीत आहेत. ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड हे उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश व न्यूझीलंड हे संघ एका जागेसाठी आता जोर लावणार आहेत. आता कोणाला किती संधी हे जाणून घेऊयात....वर्ल्ड कप स्पर्धेत उद्या श्रीलंका विरुद्ध बांगलादेश यांच्यात लढत होणार आहे आणि या लढतीतील पराभूत संघाचे आव्हान संपल्यात जमा होईल. त्यानंतर उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत फक्त चार संघ राहतील. .शाहिद आफ्रिदीने 'लायकी' दाखवली! अफगाणिस्तानला उपकाराची आठवण करून दिली ; म्हणतो, आम्ही तुम्हाला पोसतोय....भारतीय संघ ४ गुण व ०.५२६ नेट रन रेटसह सध्या चौथ्या क्रमांकावर आहे आणि त्यांना उर्वरित दोन सामन्यांत न्यूझीलंड ( २३ ऑक्टोबर) व बांगलादेश ( २६ ऑक्टोबर) यांचा सामना करावा लागणार आहे. भारताने न्यूझीलंडला पराभूत केले आणि बांगलादेशकडून त्यांची हार झाली, तरी ते उपांत्य फेरीत पोहोचतील. न्यूझीलंडने मग शेवटच्या साखळी सामन्यात इंग्लंडवर मोठा विजय मिळवला आणि भारताचा बांगलादेशकडून पराभव झाला, तर नेट रन रेटवर गणित असेल. शिवाय बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांच्यापैकी एकानेही एकपेक्षा सामना जिंकता कामा नये. .न्यूझीलंडचा संघ ४ गुण व -०.२४५ नेट रन रेटसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यांनी उर्वरित लढतीत भारत व इंग्लंड यांच्यावर मात केली, तर ते उपांत्य फेरीत पोहोचतील. भारताविरुद्ध त्यांनी विजय मिळवल्यास आणि इंग्लंडविरुद्धची मालिका ड्रॉ राहिली, तरीही न्यूझीलंड ७ गुणांसह उपांत्य फेरीत पोहोचेल. पण, न्यूझीलंडने दोन्ही सामने गमावले, तर त्यांचे आव्हान संपुष्टात येईल. न्यूझीलंड भारताकडून पराभूत झाल्यास आणि इंग्लंडविरुद्ध जिंकल्यास त्यांच्या आशा भारत विरुद्ध बांगलादेश लढतीवर राहतील. नेट रन रेट यावेळी निर्णायक ठरेल. .बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांचे प्रत्येकी दोन गोण आहेत आणि उर्वरित दोन सामने जिंकून ते ६ गुणांपर्यंत पोहचू शकतील. अशा वेळी भारत व न्यूझीलंड यांचा पराभव त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. नेट रन रेटही तितकाच महत्त्वाचा असेल. .INDW vs ENGW : लढूनही हरल्या...! वर्ल्ड कपमधील पराभव स्मृती मानधनाच्या जिव्हारी लागला; अश्रू आलेच होते, पण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.