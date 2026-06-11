Cricket

Women's T20 World Cup 2026: १२ संघ, २४ दिवस अन् ३३ सामन्यांचा थरार; भारताचे सामने कधी, कुठे आणि किती वाजता? जाणून घ्या सर्वकाही

Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule: आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ ला १२ जूनपासून इंग्लंडमध्ये सुरुवात होत आहे. भारताचे सामने कधी, कुठे आणि किती वाजता होणार यासह संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.
Women's T20 World Cup 2026

Women's T20 World Cup 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule: लोकप्रिय खेळांपैकी एक असलेल्या क्रिकेटचा चाहता वर्ग जगभरात आहे आणि चाहते प्रत्येक मोठ्या स्पर्धेची आतुरतेने वाट पाहत असतात. अशीच आता क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ चा थरार उद्यापासून म्हणजेच १२ जूनपासून सुरू होत आहे.

Loading content, please wait...
India
World Cup
sports
women
Harmanpreet Kaur
players