Women's T20 World Cup 2026: १२ संघ, २४ दिवस अन् ३३ सामन्यांचा थरार; भारताचे सामने कधी, कुठे आणि किती वाजता? जाणून घ्या सर्वकाही

Women's T20 World Cup 2026 Full Schedule: लोकप्रिय खेळांपैकी एक असलेल्या क्रिकेटचा चाहता वर्ग जगभरात आहे आणि चाहते प्रत्येक मोठ्या स्पर्धेची आतुरतेने वाट पाहत असतात. अशीच आता क्रिकेट चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषक २०२६ चा थरार उद्यापासून म्हणजेच १२ जूनपासून सुरू होत आहे..हा विश्वचषक इंग्लंडमध्ये खेळवला जाणार आहे. यामध्ये जगातील सर्वोत्तम संघ विजेतेपदासाठी एकमेकांना भिडण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. विशेषतः भारतीय संघाच्या सामन्यांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भारतीय संघाचे सामने कधी, कुठे आणि कुठे पाहता येणार आहेत, याबाबत जाणून घेऊया..NZ vs IND, Schedule: विराट अन् रोहितचा शेवटचा न्यूझीलंड दौरा? ५ वनडे, ५ टी२० आणि २ कसोटी सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर.आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषकाची सुरुवात उद्यापासून होत असून, १२ देश आणि २४ दिवसांची ही क्रिकेट चाहत्यांसाठी मोठी मेजवानी ठरणार आहे. या २४ दिवसांत एकूण ३३ सामने खेळवले जाणार आहेत. हे सामने सात वेगवेगळ्या मैदानांवर होणार आहेत. या स्पर्धेत जगभरातील संघ विजेतेपदासाठी आमनेसामने येणार आहेत. मुख्य दावेदारांमध्ये भारतीय संघाचाही समावेश असून, भारताला २०२६ चा महिला टी-२० विश्वचषक जिंकण्याचा प्रबळ दावेदार मानले जात आहे..भारताचे सामने कधी आणि कोणाशी?या विश्वचषकात भारतीय संघ आपला पहिला सामना १४ जून रोजी पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ मजबूत मानला जात आहे.१४ जून : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (बर्मिंगहॅम)१७ जून : भारत विरुद्ध नेदरलँड्स (लीड्स)२१ जून : भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (मँचेस्टर)२५ जून : भारत विरुद्ध बांगलादेश (मँचेस्टर)२८ जून : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (लॉर्ड्स, लंडन)या स्पर्धेचे दोन्ही उपांत्य सामने ३० जून आणि २ जुलै रोजी 'द ओव्हल' मैदानावर खेळवले जाणार आहेत. तर अंतिम सामना ५ जुलै रोजी लॉर्ड्स मैदानावर रंगणार आहे..हे सामने कुठे पाहता येणार?भारतात क्रिकेटचा मोठा चाहता वर्ग आहे आणि सर्व क्रिकेट चाहते आपल्या आवडत्या खेळाडूंना पाहण्यासाठी उत्सुक असतात. मात्र, स्पर्धा देशाबाहेर होत असल्यामुळे चाहते नेहमी विचारतात की सामने कुठे पाहता येणार? या स्पर्धेतील सर्व सामने Star Sports चॅनेल्सवर थेट प्रक्षेपित केले जाणार आहेत. तसेच, मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर सामन्यांचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग JioHotstar ॲप आणि वेबसाईटवर उपलब्ध असेल..सामन्यांची वेळही स्पर्धा इंग्लंडमध्ये होत असल्यामुळे सामन्यांची वेळ काय असेल, हा प्रश्न चाहत्यांना पडतो. भारतीय वेळेनुसार भारतीय संघाचे सामने संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होतील..T20I World Cup 2026: भारताचा सराव सामन्यात दमदार विजय; राधा-श्रेयंकाच्या गोलंदाजीसमोर वेस्ट इंडिजने टेकले गुडघे.भारतीय वेळेनुसार भारताचे वेळापत्रकभारतीय वेळेनुसार भारताचे वेळापत्रक (IST)• १४ जून २०२६ —भारत विरुद्ध पाकिस्तान | सायं. ७:०० वाजता | बर्मिंगहॅम• १७ जून २०२६ — भारत विरुद्ध नेदरलँड्स | सायं. ७:०० वाजता | लीड्स• २१ जून २०२६ — भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका | सायं. ७:०० वाजता | मँचेस्टर• २५ जून २०२६ — भारत विरुद्ध बांगलादेश | सायं. ७:०० वाजता | मँचेस्टर• २८ जून २०२६ — भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया | सायं. ७:०० वाजता | लॉर्ड्स, लंडन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.