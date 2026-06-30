ICC चं वेळापत्रक ठरलं वादाचं कारण! एका प्रश्नानंतर माजी क्रिकेटपटूंना जीवे मारण्याच्या धमक्या; महिला टी-20 विश्वचषकात मोठा वाद

Women's T20 World Cup Schedule Sparks Controversy: आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषकाची(Women's T20 World Cup) सध्या जगभरात जोरदार चर्चा सुरू आहे आणि स्पर्धा आता चांगलीच रंगात आली आहे. क्रिकेट विश्वचषकादरम्यान अनेक विषय चर्चेत असतात. मात्र, यावेळी मैदानावरील सामन्यांपेक्षा उपांत्य फेरीच्या वेळापत्रकावरून वाद निर्माण झाला आहे. इंग्लंडच्या माजी क्रिकेटपटू केट क्रॉस आणि ॲलेक्स हार्टली यांनी आयसीसीच्या वेळापत्रकावर प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर त्यांना सोशल मीडियावर जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि शिवीगाळीचे संदेश आल्याचा धक्कादायक खुलासा त्यांनी केला..केट क्रॉसने सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित केला होता की, उपांत्य फेरीचे वेळापत्रक एखाद्या विशिष्ट संघाला लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहे का? कारण आयसीसीच्या नियमानुसार भारत उपांत्य फेरीत पोहोचल्यास त्याचा सामना पहिल्याच उपांत्य फेरीत होणार, अशी तरतूद करण्यात आली होती. या मुद्द्यानंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली..यानंतर नो बॉल या पॉडकास्टमध्ये बोलताना ॲलेक्स हार्टली म्हणाली, "आम्हाला सोशल मीडियावर जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि शिवीगाळीचे संदेश येत आहेत." केट क्रॉस म्हणाली, "मी सकाळी उठले तेव्हा माझ्या पोस्टवर ४५० हून अधिक कमेंट्स आल्या होत्या. आम्ही फक्त एक प्रश्न विचारला होता. त्यासाठी जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळणं अजिबात योग्य नाही.".या प्रकरणानंतर हार्टलीने आयसीसीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यावेळी आयसीसीने स्पष्ट केलं की, उपांत्य फेरीचं वेळापत्रक भारताला डोळ्यासमोर ठेवून निश्चित करण्यात आलेलं नाही. जगभरातील आणि विशेषतः इंग्लंडमधील जास्तीत जास्त प्रेक्षकांना सामने पाहता यावेत, या उद्देशाने सामन्यांच्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या आहेत..Cricket Matches: १६ तास सलग क्रिकेट.... टीम इंडियाच्याच तीन मॅच; जाणून घ्या आजच्या ७ हायव्हाल्टेज सामन्यांचे वेळापत्रक....यानंतर केट क्रॉसनेही आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितलं, "आम्ही भारतीय महिला संघावर कोणतीही टीका केली नव्हती. आमचा प्रश्न फक्त वेळापत्रकाबद्दल होता. मात्र, सोशल मीडियावर आमच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला." ती पुढे म्हणाली, "ज्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला त्यांचे मनापासून आभार. मात्र, कृपया आमचं पूर्ण विधान ऐकल्याशिवाय त्याचा चुकीचा अर्थ काढू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.