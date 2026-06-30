Cricket

ICC चं वेळापत्रक ठरलं वादाचं कारण! एका प्रश्नानंतर माजी क्रिकेटपटूंना जीवे मारण्याच्या धमक्या; महिला टी-20 विश्वचषकात मोठा वाद

Women's T20 World Cup Schedule Sparks Controversy: महिला टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीच्या वेळापत्रकावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर इंग्लंडच्या माजी क्रिकेटपटू केट क्रॉस आणि ॲलेक्स हार्टली यांना सोशल मीडियावर जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या. यानंतर आयसीसीने वेळापत्रकाबाबत स्पष्टीकरण दिले.
Women's T20 World Cup Schedule Sparks Controversy

Women's T20 World Cup Schedule Sparks Controversy

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Women's T20 World Cup Schedule Sparks Controversy: आयसीसी महिला टी-२० विश्वचषकाची(Women's T20 World Cup) सध्या जगभरात जोरदार चर्चा सुरू आहे आणि स्पर्धा आता चांगलीच रंगात आली आहे. क्रिकेट विश्वचषकादरम्यान अनेक विषय चर्चेत असतात. मात्र, यावेळी मैदानावरील सामन्यांपेक्षा उपांत्य फेरीच्या वेळापत्रकावरून वाद निर्माण झाला आहे.

इंग्लंडच्या माजी क्रिकेटपटू केट क्रॉस आणि ॲलेक्स हार्टली यांनी आयसीसीच्या वेळापत्रकावर प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर त्यांना सोशल मीडियावर जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि शिवीगाळीचे संदेश आल्याचा धक्कादायक खुलासा त्यांनी केला.

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