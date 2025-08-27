Cricket

Cricketer Cancer: वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधाराला झालाय कॅन्सर; फोटो शेअर करत म्हणाला, 'हे गंभीर आहे...'

Michael Clarke's Skin Cancer Update: वर्ल्ड कप विजेत्या कर्णधाराने त्याला झालेल्या त्वचेच्या कर्करोगाबाबत माहिती दिली आहे. त्याला नाकावर शस्त्रक्रिया करावी लागली असल्याचेही त्याने सांगितले आहे.
Michael Clarke - MS Dhoni
Michael Clarke - MS DhoniSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलियाचा माजी कर्णधार मायकल क्लार्कने त्वचेच्या कर्करोगाबाबत अपडेट दिली आहे.

  • त्याला नाकावर शस्त्रक्रिया करावी लागली आहे.

  • क्लार्कने त्वचेच्या नियमित तपासणीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

