WTC Final 2027 Venue: जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची फायनल कुठे होणार? भारतीय संघ पात्र ठरू शकणार का? ICC ची घोषणा...

Indian Qualification Scenario for WTC Final 2027 : जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धे २०२७ची फायनल दी ओव्हल मैदानावर होणार असल्याचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) गुरुवारी स्पष्ट केले. मागील पर्वात ऐतिहासिक लॉर्ड्सवर झालेल्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने विजेतेपद पटकावले होते. पुढील वर्षी फायनल लॉर्ड्सवर ९ ते १३ जून २०२७ या कालावधीत होणार होती, परंतु लॉर्ड्सचे मालक असलेल्या मेरीलेबोन क्रिकेट क्लबने (एमसीसी) मैदानाच्या खेळपट्ट्या सुधारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामुळे ही मॅच आता The Oval वर होईल. फायनलसाठी अद्याप दोन्ही संघ निश्चित झालेले नाहीत, अशात टीम इंडियाला किती संधी आहे? .WTC च्या तीन फायनलचे यजमानपद इंग्लंड क्रिकेट बोर्डाकडे ( ECB) असेल, असा आयसीसीसोबत करार झाला होता. त्यानुसारच ECBने फायनलचे ठिकाण बदलण्याचा निर्णय घेतला. लॉर्ड्स येथील खेळपट्ट्यांची गुणवत्तेबद्दलची चिंता हे त्यामागील एक कारण होते. नुकत्याच पार पडलेल्या इंग्लंड-न्यझीलंड कसोटी सामन्यासाठी या खेळपट्टीला 'असमाधानकारक' दर्जा असा शेरा मिळाला. गेल्या महिन्यात आयसीसीकडून या मैदानास पहिला डिमेरिट पॉइंट मिळाला होता..IND vs ZIM 1st T20I : पहिल्या सामन्यापूर्वीच धक्का, फलंदाजाची दुखापतीमुळे माघार, बोर्डाने जाहीर केली रिप्लेसमेंट... नेमकं काय घडलं?.२०२५ च्या आवृत्तीच्या यशानंतर WTC Final पुढील वर्षी लॉर्ड्सवर परत येईल असे सुरुवातीला नियोजित होते, परंतु तशी अधिकृत घोषणा झालेली नव्हती. WTC Final (९-१३ जून) आणि लॉर्ड्सवरील दुसरी ॲशेस कसोटी (३० जून-४ जुलै) यांच्यामधील कमी कालावधी असल्यानेही हा निर्णय घेतला गेल्याचे बोलले जातेय. तसेच ग्रेटर लंडनमधील लक्षणीय बांग्लादेशी लोकसंख्येमुळे इंग्लंडच्या बांगलादेशविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यासाठी (२८ मे-१ जून) लॉर्ड्सची निवड केली जाईल, अशी शक्यता आहे..Indian Qualification Scenario for WTC Final 2027भारताचा WTC Final 2027 पर्यंतचा प्रवास अजूनही पूर्णपणे त्यांच्या हातात आहे. अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी टीम इंडियाला आगामी कसोटी मालिकांमध्ये सातत्यपूर्ण विजय मिळवणे अत्यावश्यक आहे. भारतीय संघाला WTC मध्ये उर्वरित कसोटीत श्रीलंका, न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलियाचा सामना करायचा आहे. भारतीय संघाला एकूण ९ कसोटी सामने खेळायचे आहेत. ते सध्या गुणतालिकेत ४८.१५ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहेत आणि त्यांना अव्वल दोनमध्ये येण्यासाठी उर्वरित ९ कसोटी जिंकण्यासह इतरांच्या निकालावर अवलंबून रहावे लागेल..Commonwealth Games 2026: जय हो! राष्ट्रकुल स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी बॉक्सर लव्हलिना बोर्गोहेनचं पदक पक्कं झालं; नेमकं काय घडलं?.ICC World Test Championship 2025-2027 Points Tableजागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या गुणतालिकेत सध्या ऑस्ट्रेलिया ८७.५० टक्के व दक्षिण आफ्रिका ७५ टक्क्यांसह अनुक्रमे पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंड ७२.२२ टक्क्यांसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहून अंतिम फेरीच्या शर्यतीत आहे. बांगलादेश ( ५८.३३) चौथ्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.