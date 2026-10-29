WPL AUCTION 2027: वय फक्त १५ वर्षे, WPL ऑक्शनमध्ये इतिहास! दिल्ली कॅपिटल्सने उमा काशवीला निवडलं, कोण आहे ही युवा अष्टपैलू खेळाडू?

Who Is Uma Kashvi?: महिला प्रीमियर लीगच्या (WPL) २०२७ हंगामासाठी बुधवारी कोचीमध्ये मिनी ऑक्शन पार पडलं. या ऑक्शनमध्ये १५ वर्षांच्या उमा काशवीने इतिहास रचत,भारतभर चर्चा या खेळाडूची होत आहे. WPL ऑक्शनमध्ये विकली जाणारी ती सर्वात कमी वयाची खेळाडू ठरली आहे. दिल्ली कॅपिटल्सने तिला तिच्या १० लाख रुपयांच्या बेस प्राइसमध्ये आपल्या संघात घेतलं.याआधी WPL ऑक्शनमध्ये सर्वात कमी वयात विकली जाण्याचा विक्रम दिया यादवच्या नावावर होता. दिल्ली कॅपिटल्सने २०२६ च्या ऑक्शनमध्ये १६ वर्षांच्या दियाला संघात घेतलं होतं. आता उमा काशवीने तिचा विक्रम मोडला आहे..कोण आहे उमा काशवी?उमा काशवी कर्नाटकची असून अष्टपैलू खेळाडू आहे. ती उजव्या हाताने फलंदाजी करते, तर ऑफ स्पिन गोलंदाजी करते. वयाच्या साडेसातव्या वर्षी तिने घराजवळच्या क्रिकेट अकादमीत क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली..Viral Video: असं कोण वागतं का? वैभव सूर्यवंशीला सराव करताना चेहरा लपवावा लागला... प्रेक्षकांनी नेमकं असं काय केलं? .अलीकडेच झालेल्या बीसीसीआय महिला अंडर-१५ वनडे स्पर्धेत तिची चांगली कामगिरी झाली. या स्पर्धेत तिने १७२ च्या सरासरीने ५१६ धावा केल्या. यात तीन शतकं आणि एका अर्धशतकाचा समावेश होता..उमा काशवीने कर्नाटकात खेळताना५३० सामन्यांमध्ये १३ हजारांहून अधिक धावा केल्या आहेत. यात २४ शतकं आणि ६८ अर्धशतकांचा समावेश आहे. तिने कर्नाटकच्या अंडर-१५ संघाचं नेतृत्वही केलं आहे.तसंच, महाराणी ट्रॉफीमध्ये तिने बेंगळुरू ब्लास्टर्सचं नेतृत्व केलं होतं. महिला अंडर-19 टी-२० ट्रॉफी जिंकण्यासह कर्नाटक महिला लीगचं विजेतेपद मिळवण्यातही तिचा सहभाग राहिला आहे..Yashasvi Jaiswal : मी तुला IPLमध्ये घेऊन जाईन! यशस्वीने live मॅचमध्ये श्रीलंकन फलंदाजाला दिली ऑफर, Video ने खळबळ.दिल्ली कॅपिटल्समध्ये मिळाली संधीदिल्ली कॅपिटल्सने उमा काशवीला १० लाख रुपयांच्या बेस प्राइसमध्ये आपल्या संघात घेतलं. यंदाच्या ऑक्शनमध्ये दिल्लीने उमा काशवीसह एकूण चार खेळाडूंना संघात घेतलं. उमा काशवीच्या रूपाने आता WPLमध्ये एका नव्या युवा खेळाडूची एन्ट्री झाली आहे. त्यामुळे आगामी हंगामात तिच्या कामगिरीकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.