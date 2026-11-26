What if India vs New Zealand second Test ends in a draw or lose? भारत-न्यूझीलंड कसोटी मालिका निर्णायक टप्प्यावर आहे. पहिली कसोटी ड्रॉ राहिल्याचा दोन्ही संघांना जबर फटका बसला आहे. भारतीय संघ चौथ्या स्थानावर कायम राहिला असला तरी त्यांच्या टक्क्यात घट झाली, तेच न्यूझीलंडचा संघ पहिल्या स्थानावरून थेट तिसऱ्यावर फेकला गेला. त्यामुळे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलसाठीची चुरस अधिक तीव्र झाली आहे. दुसरीकडे दक्षिण आफ्रिका एकामागून एक कसोटी जिंकून WTC Final च्या शर्यतीत आघाडी घेत आहे. त्यामुळे शुक्रवारपासून सुरू होणारी IND vs NZ कसोटी निर्णयाक ठरणार आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक निकाल हा दोन्ही संघाच्या पुढील वाटचालीवर परिणाम करणारा ठरेल. .WTC Standingsदक्षिण आफ्रिकेने बुधवारी बांगलादेशविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीतही विजय मिळवून WTC Final मधील त्यांची जागा जवळपास पक्की केली आहे. गतविजेते ७७.७८ टक्क्यांसह गुणतालिकेत आता आघाडीवर आहेत. ऑस्ट्रेलिया ( ६९.२३) व न्यूझीलंड ( ६६.६७) टक्क्यांसह अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. भारत ५० टक्क्यांसह चौथ्या स्थानावर आहे. त्यामुळे आता दुसऱ्या स्थानासाठीची चुरस रंगतदार बनली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Where to watch IND vs NZ 2nd Test live? भारत-न्यूझीलंड दुसरी कसोटी Free मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् चॅनेलचे अपडेट्स\n.WTC Final qualification scenarios 2027दक्षिण आफ्रिकेच्या पाच कसोटी लढती शिल्लक आहेत आणि त्यापैकी केवळ चार कसोटी जिंकणे त्यांना पुरेशा आहेत. या परिस्थितीत आफ्रिका अंतिम फेरीत सहज पोहोचतील असे दिसतेय. त्याचवेळी ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड यांचे प्रत्येकी ९ कसोटी सामने शिल्लक आहेत आणि त्यापैकी त्यांना पाच विजय मिळवायचे आहेत. न्यूझीलंडला पुढील दौऱ्यावर ऑस्ट्रेलियाचा त्यांच्या घरी जाऊन सामना करायचा आहे. त्यामुळे सध्या स्वतःच्या घरच्या मैदानावरील भारताविरुद्धची कसोटी जिंकणे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे..भारताला आणखी ६ कसोटी खेळायच्या आहेत आणि त्यापैकी ५ त्यांना जिंकाव्या लागणार आहेत. यापैकी १ कसोटी न्यूझीलंडमध्ये आणि पाच कसोटी ( वि. ऑस्ट्रेलिया) घरच्या मैदानावर होणार आहेत. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धचा दुसरा सामना ड्रॉ झाला किंवा पराभूत झाला, तर भारताला खूप मोठा फटका बसेल. भारतीय संघाची टक्केवारी आणखी कमी होईल आणि त्यांचे अंतिम फेरीत पोहोचणे जवळपास अवघड होईल. त्यामुळे शुभमन गिलच्या संघाला क्राईस्टचर्च कसोटी काही केल्या जिंकावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.