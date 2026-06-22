Cricket

WTC Point Table: टीम इंडियाच्या स्वप्नांना आणखी एक धक्का... न्यूझीलंडच्या विजयाने सर्व समीकरण बिघडले; गंभीरचे टेंशन वाढवले...

Team India qualification scenario for WTC Final 2027: जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या फायनलच्या शर्यतीत टीम इंडियाच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. लंडनच्या ओव्हल मैदानावर न्यूझीलंडने इंग्लंडचा तब्बल २५३ धावांनी पराभव करत मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली आणि गुणतालिकेतील समीकरणांमध्ये मोठा बदल घडवून आणला.
New Zealand to a dominant victory over England at The Oval

New Zealand to a dominant victory over England at The Oval

esakal

Swadesh Ghanekar
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How New Zealand's win affected India's WTC chances? न्यूझीलंडने दुसऱ्या कसोटीत यजमान इंग्लंडवर २६३ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. न्यूझीलंडच्या या विजयानंतर जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC) गुणतालिकेत बदल पाहायला मिळाला नसला तरी भारताच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसला आहे.

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