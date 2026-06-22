WTC Point Table: टीम इंडियाच्या स्वप्नांना आणखी एक धक्का... न्यूझीलंडच्या विजयाने सर्व समीकरण बिघडले; गंभीरचे टेंशन वाढवले...

How New Zealand's win affected India's WTC chances? न्यूझीलंडने दुसऱ्या कसोटीत यजमान इंग्लंडवर २६३ धावांनी दणदणीत विजय मिळवून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. न्यूझीलंडच्या या विजयानंतर जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या ( WTC) गुणतालिकेत बदल पाहायला मिळाला नसला तरी भारताच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसला आहे. .न्यूझीलंडच्या पहिल्या डावातील ३९१ धावांच्या प्रत्यु्त्तरात इंग्लंडचा संघ २९१ धावांवर गडगडला. किवींकडून ग्लेन फिलिप्सने ( १००) शतकी खेळी केली, तर टॉम ब्लंडल ( ५१), डॅरिल मिचेल ( ४४) व कायले जेमिन्सन ( ४१) यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. इंग्लंडकडून एमिलिओ गे ( ५३) व मॅथ्यू फिशर ( ५०) यांनी अर्धशतक झळकावली, तर किवीच्या मॅट हेन्रीने पाच बळी टिपले..FIFA WORLD CUP 2026: केप व्हर्दे अन् Vozinha यांनी पुन्हा करून दाखवले; स्पेननंतर उरुग्वेलाही रोखले, स्टेडियमवर 'आई'ला पाहून गोलरक्षक भावूक.न्यूझीलंडकडून दुसऱ्या डावात हेन्री निकोल्स ( १२१) याने खणखणीत शतक झळकावले. त्याला रचिन रविंद्र ( ७६) व मिचेल ( ६८) यांच्या अर्धशतकाची साथ मिळाली. त्यांनी ३६२ धावा करून इंग्लंडसमोर ४६३ धावांचे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात जो रूट ( ७७) व हॅरी ब्रूक ( ५८) यांचे अर्धशतक झळकावले. मॅट हेन्रीने दुसऱ्या डावातही हिसका दाखवला आणि सहा विकेट घेतल्या व इंग्लंडला २०९ धावांवर गुंडाळले..ICC World Test Championship Points tableन्यूझीलंडचा पाच सामन्यांतील हा तिसरा विजय ठरला आणि ते ६६.६७ टक्क्यांसह श्रीलंकेसोबत संयुक्तपणे तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. ऑस्ट्रेलियाने ८८.५० टक्क्यांसह अव्वल स्थान कायम राखले आहे, तर इंग्लंड ७व्या क्रमांकावर आहे. दक्षिण आफ्रिका ( ७५ ) व श्रीलंका ( ६६.६८) हे अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बांगलादेश ५८.३३ टक्क्यांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे, तर भारत ४८.१५ टक्क्यांसह सहावा आहे. पाकिस्तान ( ८.३३) व वेस्ट इंडिज ( ४.१७) हे अनुक्रमे आठव्या व नवव्या क्रमांकावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.