W,W,W,W,W! अर्शदीप सिंगचा तिखट मारा, प्रतिस्पर्धी झाला कावराबावरा; न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी ठोकला दावा, पण मिळणार नाही संधी

Arshdeep Singh five wicket haul vs Sikkim: विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये पंजाबकडून खेळताना अर्शदीप सिंगने सिक्कीमविरुद्ध अक्षरशः तुफान गोलंदाजी करत सामना एकतर्फी बनवला. W,W,W,W,W! अशा पाच विकेट्स घेत अर्शदीपने प्रतिस्पर्धी फलंदाजांना कावराबावरा केलं. त्याच्या भेदक माऱ्यासमोर सिक्कीमची फलंदाजी पूर्णपणे ढासळली.
Punjab vs Sikkim Arshdeep Singh bowling performance: नव्या चेंडूसह अचूक स्विंग, योग्य टप्प्यावरची लाईन-लेंग्थ आणि डेथ ओव्हर्समधील नियंत्रण यामुळे अर्शदीप अप्रतिम लयीत दिसला. प्रत्येक विकेटनंतर त्याचा आत्मविश्वास वाढत गेला आणि सिक्कीमला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. विजय हजारे ट्रॉफीत पंजाबने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि अर्शदीपच्या भेदक माऱ्यासमोर सिक्कीमचा संघ २२.२ षटकांत ७५ धावांत तंबूत परतला. शुभमन गिल ( Shubman Gill) याला अन्नातून विषबाधा झाल्याने या सामन्यात खेळता आलेले नाही.

