W,W,W,W,W! अर्शदीप सिंगचा तिखट मारा, प्रतिस्पर्धी झाला कावराबावरा; न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी ठोकला दावा, पण मिळणार नाही संधी

Punjab vs Sikkim Arshdeep Singh bowling performance: नव्या चेंडूसह अचूक स्विंग, योग्य टप्प्यावरची लाईन-लेंग्थ आणि डेथ ओव्हर्समधील नियंत्रण यामुळे अर्शदीप अप्रतिम लयीत दिसला. प्रत्येक विकेटनंतर त्याचा आत्मविश्वास वाढत गेला आणि सिक्कीमला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. विजय हजारे ट्रॉफीत पंजाबने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि अर्शदीपच्या भेदक माऱ्यासमोर सिक्कीमचा संघ २२.२ षटकांत ७५ धावांत तंबूत परतला. शुभमन गिल ( Shubman Gill) याला अन्नातून विषबाधा झाल्याने या सामन्यात खेळता आलेले नाही..कर्णधार प्रभसिमरन सिंगने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि सुखदीप बाजवाने दुसऱ्याच षटकात सिक्कीमचा सलामीवीर एबी राजेराला ( ८) बाद केले. त्याच षटकात आशिष थापाही भोपळ्यावर माघारी परतलाॉ. त्यानंतर अर्शदीप सिंगने मैदान गाजवले. त्याने एकामागून एक फलंदाजांना बाद केले. सोबतीला गुरनूर ब्रारही उभा राहिला. सिक्कीमचा निम्मा संघ ४४ धावांत तंबूत परतला होता. गुरिंदर सिंग व पालझोर यांनी पाचव्या विकेटसाठी १९ धावांची केलेली भागीदारी सर्वोत्तम ठरली..Mustafizur Rahman बाबत फैसला झाला, बीसीसीआयने KKR ला स्पष्टच सांगितले; पण, बांगलादेशी खेळाडूला द्यावे लागणार ९.२० कोटी?.अर्शदीपने त्याच्या १० षटकांत ३४ धावा देताना पाच बळी टिपले आणि १ षटक निर्धाव टाकले. सुखदीपने ५ षटकांत २४ धावांत २, तर मयांक मार्कंडेने १.२ षटकांत २ धावांत २ विकेट्स घेतल्या. गुरनूरला एक विकेट मिळाली. सिक्कीमचा संपूर्ण संघ २२.२ षटकांत ७५ धावांत तंबूत परतला. त्यांच्याकडून पालझोरन सर्वाधिक १३ धावा केल्या. ७ फलंदाजांना एकेरी धावेवर माघारी परतावे लागले. पंजाबने ६.१ षटकांत ८१ धावा करून १० विकेट्सने हा सामना जिंकला. कर्णधार प्रभसिमरन सिंगने २६ चेंडूंत ४ चौकार व ६ षटकारांसह नाबाद ५३ धावा केल्या, तर हरनूर सिंग २२ धावांवर नाबाद राहिला. .न्यूझीलंड वन डे मालिकेसाठी दावा...अर्शदीप सिंगने विजय हजारे ट्रॉफीत सिक्कीमविरुद्ध पाच विकेट्स घेऊन न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी दावा सांगितला आहे. अर्शदीपला भारताकडून आतापर्यंत १४ वन डे सामने खेळण्याची संधी मिळाली त्यात त्याने २२ विकेट्स घेतल्या. ७ बाद ३७ ही त्याची सर्वोत्तम वैयक्तिक कामगिरी ठऱली. तो भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा प्रमुख गोलंदाज आहे आणि त्यामुळेच त्याची पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी व वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी निवड झालेली आहे. .Breaking : शुभमन गिलची तब्येत बिघडली, मॅचमधून अचानक माघार घेतली! न्यूझीलंड संघाविरुद्धच्या मालिकेत खेळणार की नाही?.भारत-न्यूझीलंड वन डे मालिकेसाठी टीम इंडियाची आज घोषणा होणार आहे. अर्शदीप हा ट्वेंटी-२० संघाचा प्रमुख गोलंदाज असल्याने त्याला वन डे मालिकेत विश्रांती दिली जाऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.