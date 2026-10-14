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W,W,W,W,W ! दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजाचा कहर, ट्वेंटी-२०त एकाच षटकात सलग पाच विकेट्स VIDEO

Chad Laycock creates history in CSA Pro20 Cup: दक्षिण आफ्रिकेच्या चॅड लेकॉकने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम केला आहे, ज्यामुळे क्रिकेटविश्वाचे लक्ष त्याच्याकडे वेधले गेले आहे.
Chad Laycock takes five wickets in one over in South African T20 cricket

Chad Laycock takes five wickets in one over in South African T20 cricket

Swadesh Ghanekar
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Chad Laycock takes five wickets in one over in T20 cricket: चॅड लेकॉकने दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये पाच चेंडूत पाच विकेट्स घेणाऱ्या पहिल्या गोलंदाजाचा मान पटकावला. मंगळवारी पीटरमारित्झबर्ग येथे झालेल्या CSA Pro20 कपमध्ये टायटन्सविरुद्ध KZN इनलँडसाठी त्याने हा पराक्रम केला. लेकॉकने २६ धावांत ६ बळी घेत कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली. त्याने यापूर्वी सलग चार चेंडूंवर चार बळी घेण्याच्या आणखी एक पराक्रम केला होता. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त पूर्ण सदस्य संघांमधील लसिथ मलिंगा, रशीद खान, कर्टिस कॅम्फर आणि जेसन होल्डर यांनी यापूर्वी ही कामगिरी केली आहे.

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