W,W,W,W,W ! दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजाचा कहर, ट्वेंटी-२०त एकाच षटकात सलग पाच विकेट्स VIDEO

Chad Laycock takes five wickets in one over in T20 cricket: चॅड लेकॉकने दक्षिण आफ्रिका ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये पाच चेंडूत पाच विकेट्स घेणाऱ्या पहिल्या गोलंदाजाचा मान पटकावला. मंगळवारी पीटरमारित्झबर्ग येथे झालेल्या CSA Pro20 कपमध्ये टायटन्सविरुद्ध KZN इनलँडसाठी त्याने हा पराक्रम केला. लेकॉकने २६ धावांत ६ बळी घेत कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवली. त्याने यापूर्वी सलग चार चेंडूंवर चार बळी घेण्याच्या आणखी एक पराक्रम केला होता. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त पूर्ण सदस्य संघांमधील लसिथ मलिंगा, रशीद खान, कर्टिस कॅम्फर आणि जेसन होल्डर यांनी यापूर्वी ही कामगिरी केली आहे..लेकॉकने आजच्या कामगिरीसह सीएसए प्रो २० कपच्या इतिहासातील सर्वोत्तम गोलंदाजीचा विक्रमही नावावर केला. यापूर्वी २०१४ मध्ये ब्युरन हेंड्रिक्सने २९ धावांत ६ बळी घेतले होते.टायटन्सच्या डावाच्या १९व्या षटकात हा विक्रम घडला. लेकॉकने प्रथम ल्यूस डु प्लोयला बाद केले आणि त्यानंतरच्या चार चेंडूंवर दयाण गॅलीम, अफिवे म्न्यांडा, जॅन्को स्मिट आणि एसोसा ऐहेव्बा यांना बाद केले. या पाच विकेट्समुळे टायटन्सचा डाव १९३ धावांवर ४ गडी बाद असताना २०४ धावांवर संपुष्टात आला. .लेकॉकच्या विक्रमी कामगिरीनंतरही, केझेडएन इनलँड संघ २१ धावांनी सामना हरला. २०५ धावांचा पाठलाग करताना, त्यांचा डाव ६ गडी गमावून १८३ धावांवर संपला, ज्यात लेकॉकने नाबाद ३१ धावांचे योगदान दिले..IND vs NZ : हार्दिकचा पत्ता कट करायला, मुंबईचा २३ वर्षीय ऑल राऊंडर येतोय; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी वन डे संघात निवडीची जोरदार चर्चा....बांगलादेशचा अल-अमीन होसेन, भारताचा अभिमन्यू मिथुन आणि इंडोनेशियाचा गेडे प्रियांदना यांच्यानंतर, लेकॉक पुरुष ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये एका षटकात पाच बळी घेणारा चौथा गोलंदाज ठरला आहे. प्रियांदना हा एकमेव ( पुरुष किंवा महिला) गोलंदाज आहे, ज्याने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त डिसेंबर २०२५ मध्ये कंबोडियाविरुद्ध हा पराक्रम केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.