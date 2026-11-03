Yashasvi Jaiswal Yash Rathod scores century for India A against New Zealand A : भारताचा सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल याला योग्य वेळी सूर गवसला... यशस्वीने न्यूझीलंड अ विरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत खणखणीत शतक झळकावले आणि भारत अ संघाला मजबूत आघाडी मिळवून दिली. त्याच्या सोबतीला विदर्भच्या यश राठोड यानेही शतकी खेळी केली. पण, किवी गोलंदाजाचा बाऊन्सर यशस्वीच्या मानेवर जोरात आदळला अन् भारतीय फलंदाज मैदानावर बसला.. प्राथमिक उपचार घेतल्यानंतर त्याने फलंदाजी सुरू ठेवली, परंतु....भारत अ संघाने पहिल्या डावात ३४६ धावा उभ्या केल्या. कर्णधार ध्रुव जुरेलच्या ( १०५) शतकाला देवदत्त पडिक्कल ( ८०), आकाश दीप ( ६८) व साई सुदर्शन ( ४१) यांनी साथ दिली. त्यानंतर मोहम्मद सिराज ( ४-११८) व मुकेश कुमार ( ५-८७) यांच्या भेदक माऱ्याने न्यूझीलंडला हतबल केले. मात्र, न्यूझीलंडच्या शेपटाने ११३ धावा जोडून संघाला ४२४ धावांपर्यंत पोहोचवले. न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ७८ धावांची आघाडी घेतली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.‘द बिग शो’चा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा; ३८व्या वर्षी ग्लेन मॅक्सवेलची निवृत्ती.दुसऱ्या डावात साई सुदर्शन ( ११) व देवदत्त पडिक्कल ( ०) हे स्वस्तात बाद झाल्यानंतर यशस्वी व यश यांनी डाव सावरला. दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी आतापर्यंत २५० हून अधिक धावा जोडल्या. यशस्वीने अवघ्या १६२ चेंडूंत त्याने १५ चौकार आणि ५ षटकार लगावत धावांचा डोंगर उभा केला. यशनेही १२२ चेंडूंत ९ चौकारांच्या मदतीने १०० धावांची खेळी केली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताच्या २ बाद २८२ धावा झालेल्या. हा सामन्याचा शेवटचा दिवस असल्याने निकाल ड्रॉ राहिला..Who Was BB Nimbalkar? कोल्हापूरचा डॅशिंग क्रिकेटपटू! ज्याच्या नाबाद ४४३ धावांनी वादळ उठवले! 'राजा'ने सामना सोडला नसता तर ब्रॅडमनचा विश्वविक्रम मोडला असता....या सामन्यादरम्यान जैस्वालने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५००० धावा पूर्ण केल्या, तसेच १०१ डावांनंतर त्याची सरासरी ५३ च्या वर स्थिर राहिली. पण, या सामन्यात यशस्वीला झालेली दुखापत चिंता वाढवणारी आहे.. यशस्वी तेव्हा १४८ धावांवर खेळत होता आणि दुखापतीवर प्राथमिक उपचार घेऊन त्याने फलंदाजी पुढे चालू ठेवली. पण, त्याला कदाचित तिसऱ्या कसोटीत विश्रांती दिली जाऊ शकते. भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ यांच्यातला तिसरा सामना ७ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे आणि मुख्य संघांची कसोटी मालिका १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.