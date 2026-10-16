यशस्वी जैस्वाल संघाबाहेर, ऑल राऊंडरची एन्ट्री! जाणून घ्या संघात का झाले २ अनपेक्षित बदल...

Mumbai squad for Himachal Pradesh Ranji Trophy match 2026: मुंबईने रणजी करंडक २०२६-२७च्या हिमाचल प्रदेशविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यासाठी १६ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. या संघात डावखुरा सलामीवीर यशस्वी जैस्वालचा ( Yashasvi Jaiswal) मुंबईच्या संघात समावेश नाही. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने १८ ते २१ ऑक्टोबर दरम्यान बिलासपूर येथे हिमाचल प्रदेशविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यासाठी हा संघ जाहीर केला आहे. मुंबईने पहिल्या सामन्यात चंदीगडवर एक डाव व १५५ धावांनी विजय मिळवताना बोनस गुण कमावला. .यशस्वीला त्या सामन्यात १५ चेंडू खेळून एकही धाव करता आली नव्हती. पण, त्यामुळे त्याला संघाबाहेर केले गेलेले नाही, तर भारत अ संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे आणि त्यात यशस्वीचा समावेश आहे. त्यामुळे तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी यशस्वी अन्य खेळाडूंसोबत न्यूझीलंडला रवाना होणार आहे. तो मुंबईच्या पुढील सामन्यांसाठी उपलब्ध नसेल. न्यूझीलंड अ विरुद्धच्या कसोटीत दमदार कामगिरी करून फॉर्म कमावण्याचे यशस्वीचे ध्येय असेल..IND vs WI 5th T20I : भारत-वेस्ट इंडिज यांच्यातला पाचवा सामना होणार रद्द? चिंता वाढवणारे अपडेट्स, मालिका बरोबरीत सुटणार?.यशस्वीच्या जागी मुंबईच्या संघात युवा फलंदाज अंगकृष रघुवंशीचा समावेश केला गेला आहे, तर सूर्यांश शेडगेही या सामन्यासाठी संघात दाखल झाला आहे. पहिल्या सामन्यात उप कर्णधार आयुष म्हात्रेला दुखापत झाली आणि तो आता चार ते सहा आठवडे मैदानाबाहेर असेल. त्याच्या जागी अष्टपैलू सूर्यांशची निवड केली गेली आहे..मुंबईचा संघ : सिद्धेश लाड (कर्णधार), अंगकृष रघुवंशी, सूर्यांश शेडगे, दिव्यांश सक्सेना, सर्फराज खान, मुशीर खान, सुवेद पारकर, आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, अथर्व अंकोलेकर, तुषार देशपांडे, मोहित अवस्थी, सिल्वेस्टर डिसुजा, ओंकार टरमळे..IND vs WI 5th T20I: वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव IN? 'आर-पार'च्या लढाईत भारताच्या Playing XI मध्ये बदल; जाणून घ्या कोण OUT....दरम्यान, मुंबईच्या संघाने रणजी करंडक स्पर्धेच्या यंदाच्या पर्वातील सुरुवात एकदम दणक्यात केली. वानखेडे स्टेडियमवर खेळवल्या गेलेल्या सामन्यात यजमानांनी एक डाव व १५५ धावांनी चंदीगड संघावर विजय मिळवला आणि बोनस गुणाचीही कमाई केली. मुंबईने पहिल्या डावात उभ्या केलेल्या ४२९ धावांच्या प्रत्युत्तरात चंदीगडला दोन डावांत ७८ व १९६ धावाच करता आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.