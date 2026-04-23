IPL 2026 सुरू असताना अजिंक्य रहाणे, यशस्वी जैस्वाल, हे नव्या संघात दाखल; फ्रँचायझींचा डाव

Mumbai cricket league teams and players 2026: टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज यशस्वी जैस्वाल सध्या आयपीएल २०२६ मध्ये खेळत आहे, पण याचदरम्यान एका नवीन संघाने त्याला करारबद्ध केले आहे. मुंबई ट्वेंटी-२० लीगमधील बांद्रा ब्लास्टर्स संघाने यशस्वीला करारबद्ध केले आहे. यशस्वीच नाही, तर कोलकाता नाइट रायडर्सचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे हा देखील मुंबई ट्वेंटी-२० लीगमध्ये खेळताना दिसणार आहे. तो नॉर्थ मुंबई पँथर्सकडून खेळेल. .यशस्वीला वांद्रे ब्लास्टर्स संघाने करारबद्ध केले आहे, परंतु तो मुंबई ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळण्याची शक्यता कमी आहे. यशस्वी ६ जूनपासून सुरू होणाऱ्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटीत भारतीय संघाचा भाग असण्याची शक्यता आहे. यशस्वीने आयपीएल २०२६ मध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे. त्याने सात सामन्यांमध्ये ४९ च्या सरासरीने २४५ धावा केल्या आहेत. त्याचा स्ट्राइक रेट १५० पेक्षा जास्त आहे. त्याने आतापर्यंत दोन अर्धशतके झळकावली आहेत. त्याने १२ षटकार आणि २७ चौकार मारले आहेत..मुंबई टी२० लीगमध्ये एकूण आठ संघ सहभागी होतात. यामध्ये आकाश टायगर्स, आर्क्स अंधेरी, वांद्रे ब्लास्टर्स, ईगल ठाणे स्ट्रायकर्स, मराठा रॉयल्स, मुंबई पँथर्स, सोबो मुंबई फाल्कन्स आणि ट्रायम्फ नाइट्स यांचा समावेश आहे..दरम्यान, ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट संघाने भारताचा ट्वेंटी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि आयुष म्हात्रे यांना संघात कायम ठेवले आहे, तर सोबो मुंबई फाल्कन्स संघाने पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरला कायम ठेवले आहे. अंधेरी आर्क्स संघाने अष्टपैलू शिवम दुबे, तसेच प्रगेश कानपिल्लेवार आणि वेगवान गोलंदाज दीपक शेट्टी यांना संघात कायम ठेवले आहे..रॉयल्सने कर्णधार आणि अनुभवी फलंदाज सिद्धेश लाड, ज्याच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी गेल्या वर्षी विजेतेपद पटकावले होते, तसेच वेगवान गोलंदाज रोहन राजे आणि इरफान उमेर यांना संघात कायम ठेवले आहे. ठाणे ईगल्स स्ट्रायकर्सने कर्णधार शार्दुल ठाकूर, अथर्व अंकोलेकर आणि साईराज पाटील यांना संघात कायम ठेवले आहे. अय्यर, सोबो यांच्या व्यतिरिक्त, मुंबई फाल्कन्सने कोलकाता नाईट राइड्सचा सलामीवीर अंगक्रिश रघुवंशी आणि हर्ष आगाव यांना संघात कायम ठेवले आहे.