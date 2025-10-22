IND vs AUS 2nd ODI: रोहित निघून जाताच, गंभीर- आगरकरची Yashasvi Jaiswal सोबत चर्चा; उद्या खेळणार का? कोच म्हणाले...

Ajit Agarkar and Gautam Gambhir’s long chat with Yashasvi Jaiswal : भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यातला दुसरा वन डे सामना गुरुवारी एडिलेड येथे होणार आहे. रोहित शर्मा ( Rohit Sharma ) व विराट कोहली यांच्यावर पुन्हा नजरा खिळलेल्या असणार आहेत. पहिल्या वन डेत दोन्ही सीनियर्स खेळाडूंना अपयश आले आणि २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळायचे असल्यास त्यांना चांगली कामगिरी करून दाखवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दोन्ही खेळाडू सराव सत्रात कसून घाम गाळत आहेत. विराटने दुसऱ्या सराव सत्रात सहभाग घेतला नसला तरी रोहित दोन्ही दिवस जळवपास तास-दीडतास मेहनत घेताना दिसला. त्यात आजच्या सराव सत्रात रोहित आपला सराव आटपून एकटाच हॉटेलमध्ये निघून गेला. त्यानंतर अजित आगरकर व गौतम गंभीर यांनी बराच वेळ यशस्वी जैस्वालसोबत गप्पा मारल्या. त्यामुळे त्याला दुसऱ्या वन डेत प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची चर्चा रंगली आहे..यशस्वीचा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी तिसरा सलामीवीर म्हणून संघात समावेश केला गेला आहे. पण, त्याला पहिल्या सामन्यात बाकावर बसवले गेले आणि आता उद्या होणाऱ्या दुसऱ्या वन डे सामन्यातही त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. भारतीय संघाचे फलंदाज प्रशिक्षक सितांषू कोटक यांनी बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत महत्त्वाचे अपडेट्स दिले आहेत. त्यांना यशस्वीच्या समावेशाबाबत विचारण्यात आले..India vs Australia 2nd ODI : रोहित शर्माला शेवटची संधी? गौतम गंभीरचा प्लॅन बी तयार; युवा खेळाडूकडून करून घेतला कसून सराव....कोटक यांनी यशस्वीला संधी मिळण्याच्या शक्यता फेटाळून लावल्या. यशस्वीने ६ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध वन डे संघात पदार्पण केले होते आणि त्याला संधीसाठी आणखी वाट पाहावी लागेल, असे कोटक यांनी संकेत दिले. ते म्हणाले, माझ्या मते तो संघात आहे, तो सराव करतोय आणि त्याला याची कल्पना आहे की, एक दिवस त्याला संधी नक्की मिळेल. पण, सरतेशेवटी फक्त ११ खेळाडू खेळतात, त्यामुळे संधी मिळेपर्यंत वाट पाहणे आणि त्यानंतर दमदार कामगिरी करून दाखवणे, हे तुमच्या हातात आहे..जैस्वाल गोलंदाजी करतोय...दरम्यान, यशस्वी जैस्वाल त्याच्या गोलंदाजीवरही प्रचंड मेहनत घेतोय. वन डे संघात स्थान मिळवण्यासाठी तो अष्टपैलू खेळाडूची भूमिका पार पाडण्यासही तयार आहे. कोटक म्हणाले, यशस्वी लेग स्पीन करतो आणि त्याला जास्तीतजास्त गोलंदाजी करायची आहे. त्याच्या गोलंदाजीत सातत्य दिसतेय.. त्यामळे तो गोलंदाजीवरही काम करतोय. ही सकारात्मक बाब आहे..Sarfaraz Khan : रिषभ पंतमुळे भारत अ संघात सर्फराजची निवड झाली नाही; युवा फलंदाजाला संघात स्थान मिळण्यासाठी दिला गेलाय सल्ला....India Tour Of Australia 2025 Squadभारताचा वन डे संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा , विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ( उप कर्णधार), अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणआ, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.