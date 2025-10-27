मुंबई संघ सोडण्यास निघालेला Yashasvi Jaiswal परतला! द. आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी या संघाविरुद्ध खेळणार

यशस्वी जैस्वाल मुंबई संघात रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील तिसऱ्या फेरीत सामील होणार आहे. मुंबईचा सामना राजस्थानविरुद्ध जयपूरला होणार आहे. या सामन्यातून तो आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेची तयारी करेल. .भारतीय संघाची ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिका नुकतीच संपली आहे. आता २९ ऑक्टोबरपासून टी२० मालिका सुरू होणार आहे. त्यामुळे जे खेळाडू टी२० संघाचा भाग नाहीत, ते खेळाडू पुन्हा भारतात परणार आहेत. यात सलामीवीर यशस्वी जैस्वालचाही समावेश आहे. #जैस्वाल ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेचा भाग होता. परंतु, त्याला खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. तो टी२० संघाचा भाग नाही. त्यामुळे आता जैस्वाल भारतात परत येणार आहे. पण तो भारतात आल्यानंतरही लगेचच क्रिकेटमध्ये पुन्हा खेळताना दिसणार आहे. जैस्वाल रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेसाठी मुंबई संघात सामील होणार आहे..IND vs WI 2nd Test: शुभमन गिलमुळे रन आऊट झाला? द्विशतक हुकलेल्या यशस्वी जैस्वालने अखेर सोडले मौन, म्हणाला... .रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा सध्या सुरू असून तिसरी फेरी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू होणार आहे. या फेरीत मुंबईचा सामना राजस्थानविरुद्ध जयपूरला होणार आहे. या सामन्यासाठी जैस्वाल उपलब्ध असल्याचे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून सांगण्यात आले आहे. यंदाच्या हंगामात पहिल्यांदाच जैस्वाल रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईकडून खेळताना दिसणार आहे. .खरंतर काही महिन्यांपूर्वी अशा माहिती समोर आली होती की जैस्वाल मुंबई संघ सोडून गोवा संघात सामील होणार होता, तशी प्रक्रियाही सुरू झाली होती. मात्र त्याने अचानक निर्णय बदलला आणि मुंबई संघातही कायम राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबत बरीच चर्चाही झाली होती. त्यानंतर जैस्वाल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये व्यस्त असल्याने देशांतर्गत क्रिकेटच्या २०२५-२६ या हंगामात अद्याप खेळला नव्हता. पण आतो तो मुंबईकडून खेळण्यास सज्ज आहे..भारतीय संघाला १४ नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिका खेळायची आहे. जैस्वाल गेल्या काही वर्षापासून कसोटी संघात नियमित सलामीला खेळत आहे. त्यामुळे त्याची दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठीही भारतीय संघात निवड होण्याची शक्यता आहे. पण त्याआधी तो रणजी ट्रॉफीमध्ये खेळून कसोटी मालिकेची तयारी करू शकतो..IND vs AUS 2nd ODI: रोहित निघून जाताच, गंभीर- आगरकरची Yashasvi Jaiswal सोबत चर्चा; उद्या खेळणार का? कोच म्हणाले....तसेच बीसीसीआयने यापूर्वीच सांगितले आहे की खेळाडूंनी ज्यावेळी ते आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत नसतील तेव्हा देशांतर्गत क्रिकेट खेळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आता अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडूही देशांतर्गत क्रिकेट खेळताना दिसत आहेत. सध्या रवींद्र जडेजाही सौराष्ट्रासाठी रणजी स्पर्धा खेळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.