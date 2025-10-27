Cricket

मुंबई संघ सोडण्यास निघालेला Yashasvi Jaiswal परतला! द. आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी या संघाविरुद्ध खेळणार

Yashasvi Jaiswal to Play for Mumbai in Ranji Trophy: यशस्वी जैस्वालने काही महिन्यांपूर्वी मुंबई संघ सोडण्याचा निर्णय घेतलेला, पण त्याने तो नंतर बदलला होता. त्यानंतर आता तो पहिल्यांदाच मुंबईकडून खेळताना दिसणार आहे.
  • यशस्वी जैस्वाल मुंबई संघात रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील तिसऱ्या फेरीत सामील होणार आहे.

  • मुंबईचा सामना राजस्थानविरुद्ध जयपूरला होणार आहे.

  • या सामन्यातून तो आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेची तयारी करेल.

