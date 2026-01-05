Rohit Sharma Viral Video : रोहित नेमका कोणत्या कारणाने छोट्या फॅनवर चिडला? वेगळंच चित्र रंगवलं जातंय, पण सत्य समजताच हिटमॅनबद्दल वाढेल आदर

Rohit Sharma viral video full context explained: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेनंतर विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत खेळला. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत खेळण्यापूर्वी त्याने काही काळ कुटुंबियांसोबत घालवला आणि तो ११ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या मालिकेपूर्वी तो मुंबईत सराव करतोय. पण, रोहित सध्या वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे आणि त्यात एक लहान मुलगा त्याच्यासोबत गैरवर्तवणूक करताना दिसतोय. त्या मुलावर रोहित रागवल्याचे सर्वांनी वृत्त दिले. पण, चित्र वेगळे आहे..रोहितने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत मुंबईकडून खेळताना सिक्कीमविरुद्ध १५५ धावांची खेळी केली, तर उत्तराखंडविरुद्ध तो गोल्डन डकवर बाद झाला. २०२५ हे वर्ष रोहितने गाजवले. त्याने धावांचा सडा पाडला आणि अनेक विक्रम मोडले. शिवाय भारताला चॅम्पियन्स ट्रॉफीचे जेतेपद पटकावून दिले आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २० हजार धावांचा टप्पा ओलांडला..Ruturaj Gaikwad कर्णधार, संजू सॅमसनची एन्ट्री! न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत संधी न मिळालेल्या खेळाडूंची Playing XI.रोहित आयसीसी वन डे फलंदाजांमध्ये अव्वल क्रमांकावर प्रथमच विराजमान झाला आणि वन डेत भारताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये त्याने तिसरे स्थान पटकावले. त्याने वन डेत सर्वाधिक षटकारांचा शाहिद आफ्रिदीचाही वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या रांची येथील वन डे सामन्यांत ३५२ षटकारांचा टप्पा त्याने ओलांडला. २०१५ सालापासून हा विक्रम आफ्रिदीच्या ( ३५१) नावावर होता. रोहितच्या नावावर २७९ वन डे सामन्यांत ३५५ षटकार आहेत..सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत रोहित त्याच्या गाडीत बसून जात असताना लहान फॅन्सची त्याच्यासोबत फोटो काढण्यासाठी धडपड दिसली. एका लहान मुलाने चक्क रोहितचा हात पडकला आणि त्याने रोहित भडकल्याची चर्चा रंगली. गाडीची काच बंद होत असताना रोहितने बोट दाखवून त्या मुलाला रागे भरल्याचा दावा केला गेला. पाहा तो व्हिडीओ....पण, रोहितच्या रागावण्याचे कारण काही वेगळेच होते. गाडीची काच बंद होत असताना लहान मुलाने रोहितचा हात पकडला. काच बंद होत असताना मुलाचा हात त्यात अडकला असता या भीतीने रोहितने त्याचा हात झटकला. त्याच्या चेहऱ्यावर लहान मुलाप्रती काळजी खालील व्हिडीओत स्पष्ट दिसतेय. त्याने असं करू नकोस, असा इशारा त्या मुलालाही केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.