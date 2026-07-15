'तू भारतासाठी भरपूर केलंस...'; गौतम गंभीरचा 'हिटमॅन' रोहित शर्माला मॅसेज, India vs England मालिका शेवटची? नेमकं काय घडलं?

Rohit Sharma retirement latest news: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याच्या निवृत्तीच्या चर्चा बऱ्याच काळापासून रंगल्या आहेत. हिटमॅनला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, परंतु संघातील त्याचे स्थान दोलायमान अवस्थेत आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरला ( Gautam Gambhir) संघात युवा खेळाडू हवे आहेत आणि त्यामुळे तो रोहित व विराट कोहली यांना निवृत्ती घ्यायला लावू शकतो, अशी चर्चा आहे. IND vs ENG पहिल्या वन डे सामन्यात दोन्ही खेळाडू अपयशी ठरल्याने, त्यांच्या भविष्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यात आता हाती आलेल्या वृत्तानुसार गौतमने हिटमॅनला मॅसेज केला आहे....गौतमने माजी कर्णधाराला त्याचा नैसर्गिक खेळ करण्याची मोकळीक दिली आहे. रोहितने त्याच्या खेळाचा मुक्तपणे आनंद घ्यावा, अशी संघ व्यवस्थापनाची इच्छा आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या वन डे सामन्यात रोहितला ११ धावा करता आल्या. सॅम कुरनने त्याला बाद केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गौतमने रोहितला मॅसेज केला आहे. रोहितने भारतासाठी खूप योगदान दिले आहे आणि भविष्याचा विचार न करता मुक्तपणे त्याने खेळ करत राहावा, अशी त्याची इच्छा आहे..तुमचा वाद मिटवा, भारतीय संघाचं नुकसान होतंय! गौतम गंभीर-अजित आगरकर यांच्यात वाद? दिनेश कार्तिकच्या विधानाने खळबळ."रोहितने या संघासाठी आणि देशाच्या मर्यादित षटकांच्या संघासाठी खूप काही केले आहे. संपूर्ण कारकिर्दीत रोहित ज्या प्रकारे खेळत आला आहे, तोच खेळ त्याने कायम राखावा, अशी प्रशिक्षकाची अपेक्षा आहे. त्याने मुक्तपणे खेळावे. रोहित सध्या दडपणाखाली खेळतोय आणि त्याला त्यातून बाहेर येण्यासाठी वेळ लागेल," असे सूत्रांनी IndiaToday ला सांगितले.."त्याच्यासारखे खेळाडू दबावापासून मुक्त असताना अनेकदा सर्वोत्तम कामगिरी करतात. त्याच्या प्रत्येक डावाचे अतीविश्लेषण करण्याऐवजी, जो खेळाडू वर्षानुवर्षे भारतासाठी सातत्याने चांगली कामगिरी करत आला आहे, त्याला पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे. शांत आणि आत्मविश्वासपूर्ण रोहित शर्मा एकटा सामन्याचे चित्र पालटू शकतो आणि कधीकधी तांत्रिक बदलांइतकाच विश्वास आणि संयमही महत्त्वाचे असतात,"असेही सूत्रांनी सांगितले..IND vs ENG 2nd ODI: भारत-इंग्लंड दुसऱ्या सामन्याची वेळ बदलली; जाणून घ्या फ्रीमध्ये कुठे पाहता येईल मॅच.गौतम गंभीरचा हा मॅसेज रोहितच्या भविष्याच्या निरर्थक चर्चांना दिलेले सडेतोड उत्तर आहे. रोहितच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२५ ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली. शुभमनच्या नेतृत्वाखाली रोहितने १३ सामन्यांत ४६.९१ च्या सरासरीने ५६३ धावा केल्या आहेत. त्यात एक शतक व ४ अर्धशकतं आहेत. तेच विराट कोहलीनेही १७ सामन्यांत जवळपास ६४ च्या सरासरीने ८९६ धावा केल्या आहेत. त्यात ४ शतकं व ५ अर्धशतकं आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.