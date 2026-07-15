Cricket

'तू भारतासाठी भरपूर केलंस...'; गौतम गंभीरचा 'हिटमॅन' रोहित शर्माला मॅसेज, India vs England मालिका शेवटची? नेमकं काय घडलं?

Gautam Gambhir on Rohit Sharma retirement: भारताचा अनुभवी सलामीवीर आणि माजी कर्णधार रोहित शर्मा याच्या भवितव्याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे.
Gautam Gambhir on Rohit Sharma retirement

Gautam Gambhir on Rohit Sharma retirement

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rohit Sharma retirement latest news: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याच्या निवृत्तीच्या चर्चा बऱ्याच काळापासून रंगल्या आहेत. हिटमॅनला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, परंतु संघातील त्याचे स्थान दोलायमान अवस्थेत आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरला ( Gautam Gambhir) संघात युवा खेळाडू हवे आहेत आणि त्यामुळे तो रोहित व विराट कोहली यांना निवृत्ती घ्यायला लावू शकतो, अशी चर्चा आहे. IND vs ENG पहिल्या वन डे सामन्यात दोन्ही खेळाडू अपयशी ठरल्याने, त्यांच्या भविष्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यात आता हाती आलेल्या वृत्तानुसार गौतमने हिटमॅनला मॅसेज केला आहे...

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