Rohit Sharma : "रोहित, विराट कोहली यांना काय ते एकदाचं सांगून टाका..."; युवराज सिंग संतापला, गौतम गंभीर म्हणाला...

Yuvraj Singh on Rohit Sharma retirement rumours: रोहित शर्मा लॉर्ड्सवर शेवटची वन डे मॅच खेळणार... निवड समितीने त्याला २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी विचार करत नसल्याचे स्पष्ट सांगितलेय... अशा बऱ्याच चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहेत. पण, रोहितने लॉर्ड्सवर खणखणीत शतक झळकावून या चर्चांना उडवून लावले.. असे असले तरी रोहित व विराट कोहली, या सिनीयर खेळाडूंच्या संघातील समावेशावर अनिश्चितता कायम आहेच. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून संघ व्यवस्थापन व निवड समितीच्या डोक्यात काही वेगळंच सुरू आहे. अशात भारताचा माजी अष्टपैलू खेळाडू युवराज सिंग याने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरला थेट सवाल केला आहे. .दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया व झिम्बाब्वे यांच्या संयुक्त विद्यमाने २०२७ चा वर्ल्ड कप होणार आहे. पण, ३९ वर्षीय रोहित हा वर्ल्ड कप खेळेल का? हा प्रश्न वारंवार केला जातोय. BCCI ने रोहितच्या निवृत्तीच्या चर्चा फेटाळून लावल्या असल्या तरी संभ्रम कायम आहेच. अशात युवीने प्रशिक्षक व निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांच्याकहे रोहित व विराट यांच्याबाबत स्पष्टता मागितली आहे. या दोन्ही सीनियर खेळाडूंनी कसोटी व आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तून निवृत्ती घेतली आहे. या दोघांना वन डे वर्ल्ड कप जिंकायचा आहे, परंतु १६ महिने दूर असलेल्या या स्पर्धेत त्यांचे खेळणे, अजूनही अनिश्चित म्हटले जातेय.."बॅग भर, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीचा विचार करायला हवा!"; कुलदीप यादवला आता निर्णय घ्यावाच लागेल... कोणी दिलाय हा सल्ला?.“दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि झिम्बाब्वे येथे खेळल्या जाणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या योजनेत ते बसत नसल्यास त्यांना तसे कळवले पाहिजे.कोणाला संघात कायम ठेवायचे, हे व्यवस्थापनावर अवलंबून आहे. संघात अनुभवी खेळाडू असणे आवश्यक आहे. तुम्ही केवळ तरुण खेळाडूंना संधी देऊ शकत नाही किंवा केवळ अनुभवी खेळाडूंनाच संघात ठेवून चालणार नाही. तुम्हाला तो समतोल राखायला हवा आणि जर त्यांना वर्ल्ड कप खेळायचा असेल, तर त्यांना आता सुरक्षित करणे आवश्यक आहे, असा माझा विश्वास आहे. जेव्हा ते चांगली कामगिरी करणार नाहीत, तेव्हा मीडिया नेहमीच वय आणि फॉर्म यांसारख्या गोष्टी समोर आणणार आहे, आणि हे सर्व होणारच आहे. बाहेर जो काही गदारोळ आहे, त्याला बाहेरच राहू द्या,” असे युवराजने स्टार स्पोर्ट्सला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले..“तुमच्या योजना काहीही असोत, जर तुम्हाला या खेळाडूंना वर्ल्ड कपसाठी पाठवायचे असेल, तर तुम्ही त्यांना आत्ताच सांगा आणि त्यांची निवड निश्चित करा. हे उत्तम आहे, तुम्ही वर्ल्ड कप खेळणार आहात, कशाचीही काळजी करू नका. किंवा जर तुम्हाला वाटत असेल की एखादा खेळाडू संघात योग्य बसत नाहीये, तर त्याला सांगा. हे दिसायला वाईट वाटेल, हा एक कठीण निर्णय असेल, पण अखेरीस तुम्ही त्याच्या तोंडावर हे सांगितल्याबद्दल तो खेळाडू तुमचे कौतुक करेल,” असे तो पुढे म्हणाला..आमच्याकडे १-२ मॅच खेळू शकतील असेही खेळाडू नाहीत! शुभमन गिलने पराभवाचं खापर 'फिटनेस'वर फोडले; म्हणाला, वर्ल्ड कपमध्ये....त्याने पुढे म्हटले की, “विराट आणि रोहितने भारतासाठी जे काही केलं आहे ते अतुलनीय आहे. त्यांनी केलेली शतकांची संख्या, भारतासाठी जिंकलेले सामने, खेळाडू म्हणून, कर्णधार म्हणून त्यांनी मैदानावर दिलेलं योगदान, हे सर्व अविश्वसनीय आहे. पण तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांसोबत स्पष्टता ठेवण्याची गरज आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.