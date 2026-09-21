Cricket

CSK Head Coach: जहीर खानकडे चेन्नई सुपर किंग्सची धुरा! IPL 2027 साठी माजी भारतीय स्टारची हेड कोचपदी नियुक्ती, CSKचा मोठा निर्णय

ZAHEER KHAN APPOINTED CSK HEAD COACH FOR IPL 2027: चेन्नई सुपर किंग्सने IPL 2027 साठी माजी भारतीय वेगवान गोलंदाज जहीर खानची मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. जहीर खान स्टीफन फ्लेमिंग यांची जागा घेणार असून सीएसकेसोबत नव्या भूमिकेला सुरुवात करणार आहे.
ZAHEER KHAN APPOINTED CSK HEAD COACH FOR IPL 2027

ZAHEER KHAN APPOINTED CSK HEAD COACH FOR IPL 2027

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ZAHEER KHAN APPOINTED CSK HEAD COACH FOR IPL 2027: भारतीय संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज जहीर खान आता आपल्या कारकिर्दीची नवी इनिंग सुरू करणार आहे. जहीर खानची चेन्नई सुपर किंग्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आयपीएल २०२७ पासून तो सीएसकेच्या मुख्य प्रशिक्षकाची जबाबदारी सांभाळणार आहे. फ्रँचायझीने सोमवारी (२१ सप्टेंबर) रोजी याबाबत घोषणा केली.

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