CSK Head Coach: जहीर खानकडे चेन्नई सुपर किंग्सची धुरा! IPL 2027 साठी माजी भारतीय स्टारची हेड कोचपदी नियुक्ती, CSKचा मोठा निर्णय

ZAHEER KHAN APPOINTED CSK HEAD COACH FOR IPL 2027: भारतीय संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज जहीर खान आता आपल्या कारकिर्दीची नवी इनिंग सुरू करणार आहे. जहीर खानची चेन्नई सुपर किंग्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयपीएल २०२७ पासून तो सीएसकेच्या मुख्य प्रशिक्षकाची जबाबदारी सांभाळणार आहे. फ्रँचायझीने सोमवारी (२१ सप्टेंबर) रोजी याबाबत घोषणा केली..जहीर खान हा स्टीफन फ्लेमिंगची जागा घेणार आहे. फ्लेमिंग यांनी २००९ पासून २०२६ पर्यंत सीएसकेच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी सांभाळली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सीएसकेने पाच वेळा आयपीएलचं विजेतेपद जिंकलं. मात्र, गेल्या तीन हंगामात संघाला प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवता आलं नाही..सीएसकेचा तिसरा मुख्य प्रशिक्षकजहीर खान हा सीएसकेचा मुख्य प्रशिक्षक होणारा तिसरा व्यक्ती ठरला आहे. याआधी केपलर वेसेल्स आणि स्टीफन फ्लेमिंग यांनी ही जबाबदारी सांभाळली होती. जहीरला आयपीएलमधील प्रशिक्षक आणि मार्गदर्शकाच्या भूमिकेचा चांगला अनुभव आहे. त्याने २०१८ ते २०२२ या काळात मुंबई इंडियन्ससाठी क्रिकेट ऑपरेशन्स डायरेक्टर आणि ग्लोबल डेव्हलपमेंट प्रमुख म्हणून काम केलं आहे. त्यानंतर २०२५ मध्ये तो लखनऊ सुपर जायंट्सचा मेंटर होता..MS Dhoni: एमएस धोनी इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळणार नाही; CSKच्या माजी खेळाडूने सांगितलं, ‘धोनीला पूर्णवेळ यष्टीरक्षक म्हणूनच खेळायचंय’.जहीरची क्रिकेट कारकीर्दजहीर खानने भारतासाठी ९२ कसोटी, २०० वनडे आणि १७ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. २०११ च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारताने विजेतेपद मिळवलं, तेव्हा जहीर संघाचा प्रमुख गोलंदाज होता. त्याने या स्पर्धेत २१ विकेट्स घेतल्या होत्या. .सीएसकेमध्ये मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतर जहीरसमोर मोठं आव्हान असणार आहे. संघाला गेल्या दोन हंगामात अनुक्रमे आठव्या आणि दहाव्या स्थानावर समाधान मानावं लागलं आहे..आता आयपीएल २०२७ साठी संघाची तयारी करण्याची जबाबदारी जहीरवर असेल. आगामी लिलावात संघाला मजबूत करण्यासाठी योग्य खेळाडूंची निवड करण्यापासून त्याच्या नव्या भूमिकेला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, जहीर खाननेही सीएसकेशी जोडले जाणं आपल्यासाठी सन्मानाची गोष्ट असल्याचं म्हटलं आहे. चेपॉकवरील सीएसकेच्या चाहत्यांकडून मिळणारा प्रतिसाद आणि या संघाचा मोठा इतिहास यामुळे या नव्या भूमिकेबद्दल तो उत्सुक असल्याचं त्याने सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.