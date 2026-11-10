Craig Ervine joins Eric Rowan and Jack Hobbs in elite list: झिम्बाब्वेच्या क्रेग एर्विनने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या दुसऱ्या डावात नाबाद द्विशतक झळकावून ऐतिहासिक कामगिरी केली. ४१ वर्ष व ८२ दिवसांचा क्रेग हा कसोटी क्रिकेटमध्ये द्विशतक झळकावणारा जगातील तिसरा वयस्कर खेळाडू ठरला. यापूर्वी चाळीशीच्या पुढे असलेल्या ग्रॅहम गुच यांनी असा पराक्रम केला होता. १९९४ मध्ये त्यांनी द्विशतक झळकावले होते. एर्विनने २७९ चेंडूंचा सामना करताना २०६ धावा केल्या आणि संघाला दुसऱ्या डावात ५ बाद ५२३ धावांपर्यंत पोहोचवले. हा सामना ड्रॉ राहिला..एर्विनच्या पुढे एरिक रोवमन आणि जॅक हॉब्स हे दोन फलंदाज आहेत. रोवमन यांनी १९५१ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेकडून खेळताना इंग्लंडविरुद्ध २३६ धावांची खेळी केली होती. तेव्हा ते ४२ वर्ष व ६ दिवसांचे होते. १९२४ मध्ये इंग्लंडच्या हॉब्स यांनी ४१ वर्ष व १९५ दिवसांचे असताना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध २११ धावा केल्या होत्या. ZIM vs AFG कसोटी सुरू झाली तेव्हा एर्विन ४१ वर्ष व ७८ दिवसांचा होता आणि त्याने ४१ वर्ष व ८२ दिवसांचा असताना हा टप्पा गाठला. हॉब्स यांच्यापेक्षा तो ११७ दिवसांनी मोठी असताना द्विशतक झळकावले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 3rd ODI Live : शुभमन गिलची 'टॉस' विजयाची हॅटट्रिक! तो निर्णय, पण Playing XI मध्ये केलाय का बदल? मोहम्मद सिराजला मिळाली का संधी?.कसोटीत ३२ वर्षांनी द्विशतक झळकावण्याचा मानही एर्विन याने पटकावला. ग्रॅहम गूच यांच्यानंतर कसोटीत चाळीशी ओलांडलेल्या एकाही फलंदाजाला द्विशतक झळकावता आलेले नव्हते. गूच यांनी न्यूझीलंडविरुद्ध ट्रेंट ब्रिज कसोटीत २१० धावांची खेळी केली, तेव्हा ते ४० वर्ष व ३१४ दिवसांचे होते. त्यांच्या या खेळीने इंग्लंडला एक डाव व ९० धावांनी विजय मिळवून देण्यात सिंहाचा वाटा उचलला होता..झिम्बाब्वेकडून कसोटीतील द्विशतकाचा दुष्काळही एर्विहनने संपवला. अँडी फ्लॉवर यांनी २००० मध्ये भारताविरुद्ध नागपूर कसोटीत २३२ धावांची खेळी केली होती. त्यानंतर एर्विन हा झिम्बाब्वेसाठी कसोटीत द्विशतक झळकावणारा पहिलाच फलंदाज ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.