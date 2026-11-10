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ZIM vs AFG Test: झिम्बाब्वेने कसोटी क्रिकेटचा १४९ वर्षांचा इतिहास-भूगोल बदलला; असा विश्वविक्रम जो भारतासह अनेक तगड्या संघांना नाही जमला

Zimbabwe create 149-year Test cricket world record: कसोटी क्रिकेटच्या तब्बल १४९ वर्षांच्या इतिहासात आजवर कोणत्याही संघाला जमली नाही अशी कामगिरी झिम्बाब्वेने करून दाखवली आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात ब्रायन बेनेटच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या झिम्बाब्वेच्या संघाने विश्वविक्रमाला गवसणी घातली.
Zimbabwe create history against Afghanistan

Zimbabwe create history against Afghanistan

Swadesh Ghanekar
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Zimbabwe unprecedented achievement in Test cricket vs Afghanistan : झिम्बाब्वे आणि अफगाणिस्तान यांच्यातला पहिला कसोटी सामना विश्वविक्रमांचा पाऊस पाडणारा ठरतोय... झिम्बाब्वेचा संघ कसोटीत अफगाणिस्तानसारख्या अनुभवी संघाला टक्कर देईल याची कल्पना कुणी केली नसावी, परंतु तसे घडले. सामन्याचा निकाल जरी ड्रॉ लागला असला तरी झिम्बाब्वेने असा विश्वविक्रम नोंदवला, जो आतापर्यंत भल्याभल्या संघांना नाही जमला. या सामन्यात ७ शतकं झळकावली गेली आणि हा एक वेगळा विक्रम आहे.

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