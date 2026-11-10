Zimbabwe unprecedented achievement in Test cricket vs Afghanistan : झिम्बाब्वे आणि अफगाणिस्तान यांच्यातला पहिला कसोटी सामना विश्वविक्रमांचा पाऊस पाडणारा ठरतोय... झिम्बाब्वेचा संघ कसोटीत अफगाणिस्तानसारख्या अनुभवी संघाला टक्कर देईल याची कल्पना कुणी केली नसावी, परंतु तसे घडले. सामन्याचा निकाल जरी ड्रॉ लागला असला तरी झिम्बाब्वेने असा विश्वविक्रम नोंदवला, जो आतापर्यंत भल्याभल्या संघांना नाही जमला. या सामन्यात ७ शतकं झळकावली गेली आणि हा एक वेगळा विक्रम आहे..झिम्बाब्वेने पहिल्या डावात ५०४ धावा उभ्या केल्या. ४० वर्षीय ब्रेंडन टेलरने १३१ धावांची खेळी केली आणि त्याला कर्णधार ब्रायन बेन्नेटने १२८ धावांची खेळी करून दमदार साथ दिली. वेस्ली माधेव्हेर ( ५४), तफाड्झ्वा टीसिगा ( ४४) आणि ग्रीम स्रेमर ( ३४) यांनी धावसंख्येत हातभार लावला. अफगाणिस्तानच्या मोहम्मद सलमी व क्वैस अहमद यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात अफगाणिस्तानने ५१४ धावा करून आघाडी घेतली. सेदीकुल्लाह अटल ( १०५), रहमनुल्लाह ( ११३) आणि कर्णधार रहमनत शाह ( १७३) यांच्या शतकांनी झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांना रडवले..SA vs AUS: ८ वर्षांनंतर 'सँडपेपरगेट'ला नवं वळण! चेंडू छेडछाडीबद्दल सगळ्या ऑस्ट्रेलियन टीमला माहित होतं? वॉर्नरच्या व्हिडिओने खळबळ.पण, ब्रायन बेन्नेटचा संघ खचणारा नव्हता आणि त्यांनी दुसऱ्या डावातही ५ बाद ५२३ धावा कुटल्या. ४१ वर्षीय क्रेग एर्विनने २०६ धावांची नाबाद खेळी केली आणि वेस्ली माधेव्हेरे सातव्या क्रमांकावर येताना नाबाद शतक झळकावले. कसोटी क्रिकेटच्या १४९ वर्षांच्या इतिहासात एकाच कसोटीत दोन्ही डावांत पाचशेहून अधिक धावा करणारा झिम्बाब्वे हा पहिला संघ ठरला..झिम्बाब्वेने या सामन्यात एकूण १,०२७ धावा केल्या आणि एका कसोटी सामन्यांमधील कोणत्याही संघाच्या या चौथ्या सर्वाधिक धावा आहेत. कसोटी सामन्यात १,००० धावांचा टप्पा ओलांडणारा झिम्बाब्वे सातवा संघ ठरला आहे. झिम्बाब्वेची यापूर्वीची सर्वोच्च धावसंख्या २००० साली नागपूर येथे भारताविरुद्ध ८८५ धावा होती..IND vs NZ Test : भारताच्या पाच खेळाडूंची शेवटच्या दोन वन डे सामन्यांतून माघार; नेमकं कारण काय? मग त्यांच्या जागी कोण येणार?.अफगाणिस्तान आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील शारजा कसोटीने ५०० पेक्षा जास्त धावसंख्येचे तीन डाव खेळणारा पहिला कसोटी सामना म्हणूनही इतिहास रचला. केवळ इतर दोन प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये हा पराक्रम पाहायला मिळाला आहे. महाराष्ट्र आणि मुंबई यांच्यातील १९४८-४९ रणजी ट्रॉफीचा उपांत्य सामना आणि डर्बी येथे डर्बीशायर आणि नॉटिंगहॅमशायर यांच्यातील २००१ काउंटी चॅम्पियनशिपचा सामन्यात, असा पराक्रम झाला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.