ZIM vs AUS : सचिन तेंडुलकरचा 'तो' विक्रम, आता त्याचा राहीला नाही! झिम्बाब्वेच्या ब्रेंडन टेलरचा वन डे क्रिकेटमध्ये मोठा पराक्रम

Sachin Tendulkar longest ODI career record broken: झिम्बाब्वेचा फलंदाज ब्रेंडन टेलर ( Brendan Taylor) याने त्याच्या कारकीर्दित अनेक विक्रम नोंदवले असतील, परंतु आज ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात त्याच्या नावावर नोंद झालेला पराक्रम खास ठरला. कारण, त्याने क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर याचा वन डे क्रिकेटमधील विक्रम मोडला. झिम्बाब्वेकडून २००४ मध्ये वन डे क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या यष्टिरक्षकाने हरारे येथे सुरू असलेल्या पहिल्या वन डेत हा विक्रम नोंदवला. .टेलरने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय वन डे क्रिकेटमधील २२ वर्ष व १४६ दिवस पूर्ण केली आणि तो सचिन तेंडुलकरला मागे सोडून पुढे निघून गेला. सचिनने २२ वर्ष व ९१ दिवस वन डे क्रिकेट गाजवले. वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक काळ खेळण्याचा विक्रम आता टेलरच्या नावावर नोदंवला गेला आहे. झिम्बाब्वेच्या या फलंदाजाने बुलावायो येथे श्रीलंकेविरुद्ध पदार्पण केले होते आणि तो संघाच्या प्रमुख खेळाडूंपैकी एक आहे..Pakistan Cricket : पाकिस्तानात शाहिद आफ्रिदीच्या नावावरून पसरलीय अफवा; नेमकं काय घडलं?.टेलरने २०७ वन डे सामन्यात ११ शतकं झळकावली आहेत आणि झिम्बाब्वेकडून सर्वाधिक वन डे शतकांचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे. २०२१ मध्ये त्याने निवृत्ती घेतली होतील. २०२२ मध्ये त्याच्यावर आयसीसीच्या लाचलुचपत विरोधी आणि अमली पदार्थ विरोधी पथकाने साडेतीन वर्षांची बंदीची कारवाई केली. बंदीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर टेलरने आपला निवृत्तीचा निर्णय मागे घेतला आणि २०२७६ च्या वर्ल्ड कपच्या तयारीला लागला..असे असले तरी वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा ( १८४२६) आणि सर्वाधिक सामन्यांचा ( ४६३) विक्रम सचिनच्याच नावावर आहे. सर्वाधिक काळ वन डे क्रिकेट खेळणाऱ्या खेळाडूंमध्ये श्रीलंकेचा सनथ जयसूर्या २१ वर्ष व १८४ दिवसांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पाकिस्ताचे माजी कर्णधार जावेद मियाँदाद ( २० वर्ष व २७२ दिवस) आणि टेलरचा माजी सहकारी सिन विलियम्स ( २० वर्ष व १८७ दिवस )हे या यादीत अनुक्रम चौथ्या व पाचव्या क्रमांकावर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.