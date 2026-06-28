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ZIM vs BAN 1st Test: २७ धावांत ८ विकेट्स... बांगलादेशची दुबळ्या झिम्बाब्वेसमोर शरणागती; Newman Nyamhuri ने वाट लावली Video

Zimbabwe vs Bangladesh 1st Test highlights: झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात बांगलादेशच्या फलंदाजांनी अविश्वसनीय घसरण अनुभवली. २ बाद ११३ अशा भक्कम स्थितीत असलेल्या बांगलादेशचा संपूर्ण डाव अवघ्या १४० धावांत संपुष्टात आला.
Bangladesh collapse from 113 for 2 to 140 all out vs Zimbabwe

Bangladesh collapse from 113 for 2 to 140 all out vs Zimbabwe

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Bangladesh dramatic collapse from 113 for 2 to 140 all out: इंग्लंड-न्यूझीलंड, वेस्ट इंडिज-श्रीलंका यांच्यातल्या कसोटी सामन्यांची चर्चा असताना झिम्बाब्वेने सर्वांना आपल्या कामगिरीने आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. बांगलादेशचा संघ झिम्बाब्वे दौऱ्यावर गेलाय आणि पहिल्या कसोटीत यजमानांनी बांगलादेशची पार वाट लावली आहे. झिम्बाब्वेने दुपारच्या जेवणानंतरच्या सत्रात वेगवान गोलंदाजीचा जबरदस्त नमुना सादर करत आठ बळी टिपले आणि सामन्यावर पूर्ण वर्चस्व मिळवले.

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