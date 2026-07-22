IND vs ZIM : उद्या पहिली मॅच अन् झिम्बाब्वेने आज जाहीर केला ट्वेंटी-२० संघ! भारताला भिडण्यासाठी सज्ज; संघात तीन महत्त्वाचे बदल..

IND vs ZIM Zimbabwe squad announcement: भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातल्या तीन सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेला गुरुवारपासून सुरूवात होत आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघ झिम्बाब्वेत दाखल झाला आहे आणि सरावालाही लागला. त्यात उद्या सामना अन् आज झिम्बाब्वेने त्यांचा १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. झिम्बाब्वेने नुकतीच बांगलादेशविरुद्धची वन डे मालिका २-१ अशी जिंकून इतिहास रचला आणि आता भारताला टक्कर देण्यासाठी ते सज्ज झाले आहेत. या विजयी संघातील तीन खेळाडूंना भारताविरुद्ध विश्रांती देण्यात आली असून अनुभवी व तगड्या खेळाडूंना बोलावण्यात आले आहे..झिम्बाब्वे क्रिकेटने बुधवारी भारताविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी १५ सदस्यीय संघ जाहीर केला आहे. भारताविरुद्ध २३,२५ आणि २६ जुलै रोजी ट्वेंटी-२० सामने हरारे स्पोर्ट्स क्लब येथे खेळले जातील. अष्टपैलू वेस्ली माधेवेरेचे संघात पुनरागमन झाले आहे, तर यष्टीरक्षक-फलंदाज तफद्झवा त्सिगाला पहिल्यांदाच ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय संघात स्थान मिळाले आहे. .दुखापतीमुळे बांगलादेशविरुद्धच्या मालिकेला मुकलेला जलदगती गोलंदाज न्यूमन न्यामहुरीचे पुनरागमन झाले आहे. न्यामहुरीच्या जागी संघात घेण्यात आलेल्या तनका चिवांगाने आपले स्थान कायम ठेवले आहे. क्लाइव्ह मदंडे, टिनोटेंडा मापोसा आणि ताशिंगा मुसेकिवा या तिघांना भारताविरुद्धच्या मालिकेला मुकावे लागले आहे. सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखालीच हा संघ खेळणार आहे. झिम्बाब्वेने एकमेव कसोटी सामन्यात ऐतिहासिक डावाने विजय मिळवला आणि त्यानंतर हरारे येथे वन डे मालिका २-१ ने जिंकली..IND vs ZIM 1st T20I: भारतीय संघात पदार्पणासाठी ४ युवा खेळाडूंमध्ये स्पर्धा; वैभव सूर्यवंशीसारखा आक्रमक फटकेबाजी करणारा फलंदाज आघाडीवर, कशी असेल Playing XI?.ZIMBABWE SQUAD FOR INDIA T20I SERIES: सिकंदर रझा ( कर्णधार), ब्रायन बेनेट्ट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कुरन, ब्रॅड एव्हान्स, वीस्ली माधेव्हेरे, तडिवानाशे मरुमानी, वेलिंग्टन मसाकात्झा, ब्लेसिंग मुझरबानी, डिनो मेयर्स, रिचर्ड एनगाराव्हा, न्यूमन न्यामहुरी, मिल्टन शुंबा, तफाड्झ्वा त्सिगा. .INDIA SQUAD FOR ZIMBABWE T20I SERIES : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंग, हर्ष दुबे, रवी बिश्नोई, प्रिन्स यादव, मयांक यादव, यश ठाकूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.