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Zimbabwe Vs Bangladesh: झिम्बाब्वेचा ऐतिहासिक पराक्रम! बांगलादेशचा एक डाव आणि 85 धावांनी पराभव, कसोटीतील सर्वात मोठा विजय

Zimbabwe Registers Historic Test Victory: बांगलादेशविरुद्ध कसोटीत झिम्बाब्वेने एक डाव आणि 85 धावांनी दणदणीत विजय मिळवत इतिहास रचला. इनोसेन्ट काया यांच्या शतकासह रिचर्ड न्गारावा यांच्या नेतृत्वाखाली झिम्बाब्वेने कसोटी क्रिकेटमधील सर्वात मोठा विजय नोंदवला.
Zimbabwe Vs Bangladesh

Zimbabwe Vs Bangladesh

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Zimbabwe Registers Historic Test Victory: झिम्बाब्वे क्रिकेटसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात झिम्बाब्वेने दणदणीत विजय मिळवत आपल्या क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठा विजय नोंदवला आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झिम्बाब्वेने अफगाणिस्तानला एका डावाने पराभूत केले होते. मात्र, बांगलादेशविरुद्धचा हा विजय त्याहूनही मोठा ठरला.

विशेष म्हणजे, झिम्बाब्वेने आपल्या कसोटी इतिहासात पहिल्यांदाच सलग दोन सामने एका डावाने जिंकण्याचा पराक्रम केला आहे. नवीन कर्णधार रिचर्ड न्गारावा याच्या नेतृत्वाखाली संघाने पहिल्याच सामन्यात हा विक्रम केला.

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