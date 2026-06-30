Zimbabwe Vs Bangladesh: झिम्बाब्वेचा ऐतिहासिक पराक्रम! बांगलादेशचा एक डाव आणि 85 धावांनी पराभव, कसोटीतील सर्वात मोठा विजय

Zimbabwe Registers Historic Test Victory: झिम्बाब्वे क्रिकेटसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. बांगलादेशविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात झिम्बाब्वेने दणदणीत विजय मिळवत आपल्या क्रिकेट इतिहासातील सर्वात मोठा विजय नोंदवला आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये झिम्बाब्वेने अफगाणिस्तानला एका डावाने पराभूत केले होते. मात्र, बांगलादेशविरुद्धचा हा विजय त्याहूनही मोठा ठरला. विशेष म्हणजे, झिम्बाब्वेने आपल्या कसोटी इतिहासात पहिल्यांदाच सलग दोन सामने एका डावाने जिंकण्याचा पराक्रम केला आहे. नवीन कर्णधार रिचर्ड न्गारावा याच्या नेतृत्वाखाली संघाने पहिल्याच सामन्यात हा विक्रम केला..या सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा हा निर्णय अगदी योग्य ठरला. झिम्बाब्वेच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजीसमोर बांगलादेशचा पहिला डाव अवघ्या १४० धावांत संपुष्टात आला. झिम्बाब्वेकडून न्यूमन न्यामहुरी याने शानदार गोलंदाजी करत ४ विकेट्स घेतल्या. त्याला इतर गोलंदाजांचीही चांगली साथ मिळाली..BAN vs AUS 1st ODI: बांगलादेशच्या खेळाडूंनी ऑस्ट्रेलियन कर्णधार जॉश इंग्लिससोबत 'राडा' घातला; मॅच जिंकून मालिकेत घेतली आघाडी.यानंतर फलंदाजीला उतरलेल्या झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांनी बांगलादेशच्या गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवलं. सलामीवीर इनोसेन्ट काया याने संयमी आणि दमदार फलंदाजी करत १४० धावांची शानदार खेळी केली. त्याचबरोबर वेस्ली मधेवेरे याने नाबाद ७७ धावा करत संघाचा डाव सावरला. या दोघांच्या खेळीच्या जोरावर झिम्बाब्वेने पहिल्या डावात ४१० धावांचा मोठा डोंगर उभा केला आणि बांगलादेशवर तब्बल २७० धावांची आघाडी घेतली..मोठ्या पिछाडीमुळे बांगलादेशला फॉलोऑन खेळावा लागला. मात्र, दुसऱ्या डावातही त्यांची फलंदाजी अपयशी ठरली. झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजांनी पुन्हा एकदा अचूक मारा करत बांगलादेशचा संपूर्ण संघ १८५ धावांत बाद केला. ब्लेसिंग मुझाराबानी याने ४ विकेट्स घेतल्या, तर कर्णधार रिचर्ड न्गारावा याने ३ विकेट्स घेत महत्त्वाची भूमिका बजावली..अखेर झिम्बाब्वेने हा सामना एक डाव आणि ८५ धावांनी जिंकत इतिहास रचला. हा त्यांच्या कसोटी क्रिकेटमधील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय ठरला. तसेच सलग दोन कसोटी सामने एका डावाने जिंकण्याची कामगिरीही त्यांनी पहिल्यांदाच केली..BAN vs PAK Test: बांगलादेशने पाकिस्तानला व्हाईटवॉश करत घडवला इतिहास; मात्र WTC पाँइंट्स टेबलमध्ये भारताचं झालं मोठं नुकसान.या सामन्यात १४० धावांची अप्रतिम खेळी करणाऱ्या इनोसेन्ट काया याला 'सामनावीर' पुरस्काराने गौरवण्यात आले. झिम्बाब्वेच्या या ऐतिहासिक विजयामुळे त्यांच्या क्रिकेटला नवी उभारी मिळाल्याचं मानलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.