Cristiano Ronaldo Retirement News: "होय, हा माझा शेवटचा वर्ल्ड कप होता, पण..."; रोनाल्डोची निवृत्तीबाबत मोठी घोषणा; म्हणाला, मी माझे सर्वस्व दिले...

Will Cristiano Ronaldo retire from international football? ख्रिस्तियानो रोनाल्डो आणि त्याच्या चाहत्यांसाठी कालची मध्यरात्र ही भावनिक ठरली... पोर्तुगालचा फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील प्रवास उप उपांत्यपूर्व फेरीत संपुष्टात आला. स्पेनच्या मिकेल मेरिनोने ९१व्या मिनिटाला गोल करून पोर्तुगालला घरचा रस्ता दाखवला. या पराभवानंतर रोनाल्डो भावूक झाला... त्याचा कंठ दाटून आला होता, परंतु त्याने स्वतःला सावरले... डोळ्याची कड भिजली होती अन् प्रेक्षकांचे आभार मानत त्याने मैदान सोडले. हा त्याचा शेवटचा वर्ल्ड कप असेल, हे त्याने आधीच जाहीर केले होते. .४१ वर्षीय रोनाल्डोने सहा वर्ल्ड कप स्पर्धेत २७ सामन्यांत ११ गोल केले.. पोर्तुगालकडून ही वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सर्वाधिक सामन्यांची व गोल संख्या आहे. अर्जेंटिनाच्या लिओनेल मेस्सी ( ३०) याच्यानंतर सर्वाधिक वर्ल्ड कप सामने खेळण्याचा विक्रम रोनाल्डोच्या नावावर आहे, परंतु त्याचे वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. त्याने सामन्यानंतर पत्रकारांना सांगितले की, हा त्याचा शेवटचा वर्ल्ड कप होता, परंतु राष्ट्रीय संघाकडून पुन्हा खेळण्याची शक्यता त्याने अद्याप नाकारलेली नाही..Cristiano Ronaldo : भावनिक क्षण! ख्रिस्तियानो रोनाल्डो रडला... मैदानावर एकटा उभा राहिला; फुटबॉलविश्व स्तब्ध Video ."वर्ल्ड कप स्पर्धेचा असा निरोप घेताना दुःख होतोय... मी काल सांगितल्याप्रमाणे मी माझे सर्वस्व दिले आणि मी स्वच्छ मनाने या स्पर्धेतून बाहेर पडत आहे. फुटबॉलपटूचे आयुष्य असेच असते; पुढे चालत राहावे लागते," असे रोनाल्डो म्हणाला. रोनाल्डो पोर्तुगालला सलग दुसऱ्यांदा स्पर्धेत प्रथमच उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत होता. पण, त्याला अपयश आले. त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वाधिक गोल (१४६) आणि सर्वाधिक सामने (२३३) खेळले आहेत..त्याने २०१६ मध्ये पोर्तुगाल संघाला युरोपियन चॅम्पियनशीप ( Euro Cup) आणि दोन UEFA Nations League जेतेपद जिंकून दिले आहेत. पण, वर्ल्ड कप त्याला जिंकता आला नाही. २००६ मध्ये वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्याने पदार्पणात संघासोबत उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली होती. "मी सर्व काही दिले. पोर्तुगालसोबत मी तीन चषक जिंकले. २०१६ चा युरो चषक हा वर्ल्ड कपच्या तोडीचाच होता.".निवृत्तीबाबत तो म्हणाला,"हो, तो माझा शेवटचा वर्ल्ड कप होता. पण बाकीच्या गोष्टींबद्दल बोलायचं झालं तर, विचार करायला, माझ्या कुटुंबासोबत वेळ घालवायला आणि रागाच्या भरात काहीही न बोलायला वेळ आहे." याचा अर्थ रोनाल्डोने अद्याप आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती जाहीर केलेली नाही आणि ही त्याच्या चाहत्यांसाठी खूप मोठी गोष्ट आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.