Cristiano Ronaldo: अमेरिका-इराण युद्धाचे परिणाम! रोनाल्डो तातडीने सौदी अरेबियातून खासगी विमानाने रवाना

अमेरिका-इराण यांच्यामधील युद्धाचा परिणाम इतर क्षेत्रावरही होताना दिसत आहे. पोर्तुगालचा स्टार फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याने सौदी अरेबिया येथून प्रयाण केले आहे. इराणने रियाधमधील अमेरिकन दूतावासावर ड्रोन हल्ला केल्यानंतर ख्रिस्तियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) खासगी विमानाने सौदी अरेबियातून (Saudi Arabia) स्पेनमध्ये येथे रवाना झाला आहे. .Cristiano Ronaldo : एक हजार गोल करण्याचे लक्ष्य; पोर्तुगालच्या महान फुटबॉलपटूचे ध्येय.मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे अनेक परदेशी नागरिक सुरक्षेच्या कारणास्तव देश सोडून जात आहेत. या परिस्थितीचा फटका खेळांनाही बसला असून रोनाल्डोचा संघ ‘अल-नसर’ क्लबचे आशियाई चॅम्पियन्स लीगचे सामने पुढे ढकलण्यात आले आहेत..ख्रिस्तियानो रोनाल्डोसोबत त्याची जोडीदार जॉर्जिनो रॉड्रिग्ज आणि त्याची पाच मुलेही होती. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोकडे सध्या ८१ दशलक्ष डॉलर्स (५०० कोटींहून अधिक रुपये) किमतीचे ‘बॉम्बार्डियर ग्लोबल एक्स्प्रेस ६५००’ हे आलिशान खासगी विमान आहे. ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने गेल्या उन्हाळ्यात ‘अल-नसर’सोबतचा आपला करार जून २०२७ पर्यंत वाढवला आहे..‘यूडी अल्मेरिया’मध्ये २५ टक्के हिस्साख्रिस्तियानो रोनाल्डोने स्पेनमधील दुसऱ्या विभागातील फुटबॉल क्लब ‘यूडी अल्मेरिया’मध्ये २५ टक्के भागीदारी विकत घेतली आहे. आपल्या ‘सीआर७ स्पोर्ट्स इन्व्हेस्टमेंट’ कंपनीद्वारे त्याने ही गुंतवणूक केली आहे. ४१ वर्षांच्या ख्रिस्तियानो रोनाल्डोची ही भविष्यातील एक मोठी गुंतवणूक मानली जात आहे..Cristiano Ronaldo : रोनाल्डोचा गोवा दौरा दिवास्वप्नच; अल नासरच्या एएफसी चँपियन्स लीग २ फुटबॉल सामन्यातून माघार.याबद्दल बोलताना ख्रिस्तियानो रोनाल्डो म्हणाला, मैदानाबाहेरही फुटबॉलमध्ये योगदान देण्याची माझी इच्छा होती. ‘यूडी अल्मेरिया’ हा एक भक्कम पाया असलेला क्लब असून प्रगतीसाठी मी त्यांना पूर्ण सहकार्य करीन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.