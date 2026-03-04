क्रीडा

Cristiano Ronaldo: अमेरिका-इराण युद्धाचे परिणाम! रोनाल्डो तातडीने सौदी अरेबियातून खासगी विमानाने रवाना

Cristiano Ronaldo Leaves Saudi Arabia : अमेरिका-इराण यांच्यामधील युद्धाचा परिणाम क्रीडा क्षेत्रावरही होत असून फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याने सौदी अरेबियातून तातडीने प्रयाण केले आहे.
अमेरिका-इराण यांच्यामधील युद्धाचा परिणाम इतर क्षेत्रावरही होताना दिसत आहे. पोर्तुगालचा स्टार फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डो याने सौदी अरेबिया येथून प्रयाण केले आहे. इराणने रियाधमधील अमेरिकन दूतावासावर ड्रोन हल्ला केल्यानंतर ख्रिस्तियानो रोनाल्डो (Cristiano Ronaldo) खासगी विमानाने सौदी अरेबियातून (Saudi Arabia) स्पेनमध्ये येथे रवाना झाला आहे.

Cristiano Ronaldo : एक हजार गोल करण्याचे लक्ष्य; पोर्तुगालच्या महान फुटबॉलपटूचे ध्येय
