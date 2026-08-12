Cristiano Ronaldo marriage : १० वर्ष डेट, ५ मुलं... अखेर ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने केलं लग्न; कोण आहे Georgina Rodríguez?

Who is Cristiano Ronaldo wife Georgina Rodriguez? पोर्तुगालचा सुपरस्टार फुटबॉलपटू ख्रिस्तियानो रोनाल्डोने जवळपास १० वर्ष एकत्र राहिल्यानंतर मंगळवारी जॉर्जियाना रॉड्रिगेझ हिच्याशी लग्न केले. ४१ वर्षीय पोर्तुगीज फुटबॉल स्टार आणि ३२ वर्षीय रॉड्रिगेझ यांनी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी पोर्तुगालच्या कास्केस येथे एका समारंभात विवाह केला. रोनाल्डोने त्याच्या इंस्टाग्रावर एक फोटो पोस्ट केला आणि त्यात दोघांच्याही हातात अंगठी दिसत असल्याचे दिसतेय. .रॉड्रिगेझने एक वर्षापूर्वी आजच्याच दिवशी त्यांच्या साखरपुड्याची घोषणा केली होती. साखरपुड्याच्या अंगठीच्या फोटोसोबत तिने लिहिले, "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas." याचा अर्थ "हो, मी होकार देते. या जन्मात आणि माझ्या सर्व जन्मांमध्ये.".रोनाल्डो आणि रॉड्रिगेझ यांना मिळून पाच मुले आहेत. त्यांनाइवा मारिया आणि मातेओ ही ८ वर्षांची जुळी मुले आहेत, मुलगी अलाना, ४ वर्षांची मुलगी बेला आणि रोनाल्डोचा आधीच्या नात्यातील १५ वर्षांचा मुलगा ख्रिस्तियानो ज्युनियर, अशी त्यांच्या मुलांची नावं आहेत. एप्रिल २०२२ मध्ये त्यांनी बेलाचा नवजात जुळा भाऊ एंजेल, याच्या मृत्यूची घोषणा केली होती. .Who is Georgina Rodriguez?रोनाल्डो आणि रॉड्रिगेझ यांची पहिली भेट २०१७ मध्ये झाली, तेव्हा ती Gucci च्या एका दुकानात विक्री सहाय्यक म्हणून काम करत होती. त्याच वर्षी जानेवारीमध्ये झुरिच येथील 'बेस्ट फिफा फुटबॉल अवॉर्ड्स'मध्ये या जोडीने पहिल्यांदा एकत्र रेड-कार्पेटवर हजेरी लावली. मे महिन्यापर्यंत, रोनाल्डोने इन्स्टाग्रामवर या जोडप्याचा एक फोटो शेअर केल्यावर त्यांचे नाते सार्वजनिक झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.