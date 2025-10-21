क्रीडा

Cristiano Ronaldo : रोनाल्डोचा गोवा दौरा दिवास्वप्नच; अल नासरच्या एएफसी चँपियन्स लीग २ फुटबॉल सामन्यातून माघार

Why Cristiano Ronaldo’s Goa match got cancelled : एएफसी चॅम्पियन्स लीग २ फुटबॉल स्पर्धेच्या ड गटातील सामना बुधवारी (ता. २२) फातोर्डा-मडगाव येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे
Updated on

पणजी, ता. २० (क्रीडा प्रतिनिधी) ः पोर्तुगीज सुपरस्टार, पाच वेळचा सर्वोत्तम जागतिक फुटबॉलपटू किताबाचा मानकरी ख्रिस्तियानो रोनाल्डो गोव्यात स्पर्धात्मक फुटबॉल खेळण्याच्या शक्यतेला सोमवारी तडा गेला. सौदी अरेबियातील अल नासर क्लब कर्णधाराविना एफसी गोवाविरुद्धच्या लढतीसाठी रवाना झाल्याचे वृत्त आहे.

एएफसी चॅम्पियन्स लीग २ फुटबॉल स्पर्धेच्या ड गटातील सामना बुधवारी (ता. २२) फातोर्डा-मडगाव येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. सौदी अरेबियन क्लब सोमवारी रात्री उशिरा गोव्यातील दाबोळी विमानतळावर दाखल होईल, त्यानंतर मंगळवारी या संघाच्या प्रशिक्षकाची अधिकृत स्पर्धा पत्रकार परिषद नियोजित आहे. रियाधमधील स्थानिक वृत्तपत्र अल रियाधियानुसार, रोनाल्डोविना अल नासर क्लब गोव्यास रवाना झाला आहे.

