FIFA World Cup 2026: दक्ष रूममुळे क्युरासाओला वर्ल्डकपमध्ये ऐतिहासिक गुण; अभेद्य गोलरक्षणामुळे इक्वेडोरला रोखले

कॅन्सस सिटी: संपूर्ण नव्वद मिनिटे कमालीचा दक्ष राहिलेल्या इलॉय रूम याच्या अविश्वसनीय अभेद्य गोलरक्षणामुळे अवघा दुसराच विश्वकरंडक फुटबॉल सामना खेळणाऱ्या क्युरासाओ संघाने ऐतिहासिक गुणाची प्राप्ती केली. ई गट लढतीत त्यांनी इक्वेडोरला गोलशून्य बरोबरीत रोखले..कॅन्सस सिटी स्टेडियमवर ६८ हजारांहून जास्त फुटबॉलप्रेमींच्या उपस्थितीत झालेल्या सामन्यात रूम याची जबरदस्त एकाग्रता लक्षवेधी ठरली. याच ३७ वर्षीय गोलरक्षकाने मागील लढतीत जर्मनीविरुद्ध तब्बल सात गोल स्वीकारले होते..फुटबॉलचा महाथरार! स्वीडनने टुनिशियाला ५-१ ने उडवलं, तर ९० व्या मिनिटाला मँचेस्टर युनायटेडच्या स्टारने आयव्हरी कोस्टला कसं जिंकवलं? पाहा.या वेळी त्याने क्लीन शीट राखताना सामन्याचा मानकरी पुरस्कारही पटकावला. इक्वेडोरने सामन्यावर वर्चस्व राखताना तब्बल २८ फटके मारले, त्यापैकी १५ फटके गोलनेटच्या दिशेने होते. मात्र, ते रूम याची अभेद्य तटबंदी भेदू शकले नाहीत. विश्वकरंडक फुटबॉल सामन्याच्या निर्धारित वेळेत गोलरक्षकाने सर्वाधिक फटके अडविण्याचा हा १९६६ पासूनचा विक्रम ठरला. .कॅरिबियन समुद्रातील दक्षिणेकडील नेदरलँड राजवटीअंतर्गत घटक देश असलेला क्युरासाओ देश विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी प्रथमच पात्र ठरला आहे. सामन्यात ६५ टक्के चेंडूवर नियंत्रण राखलेल्या इक्वेडोरचे वर्चस्व यशस्वी ठरू शकले नाही..Fifa World Cup 2026 : लोकसंख्या डोंबिवलीपेक्षाही कमी, पण जिद्द हिमालयाएवढी! 'हा' चिमुकला देश वर्ल्ड चॅम्पियन जर्मनीला नडला.दक्षिण अमेरिकन देशाच्या गोन्झालो प्लाटा याला उत्तरार्धात गोल करण्याची आयती संधी होती. मात्र, त्याचे हेडिंग गोलरक्षक रूम याच्यासाठी भारी ठरले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.