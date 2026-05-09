क्रीडा

कारुआनाला धूळ चारत गुकेशने घेतली मोठी झेप; वॉर्सा येथील स्पर्धेत भारतीय खेळाडूचा जबरदस्त कमबॅक!

D Gukesh: डी गुकेशने फॅबिनो कारुआनावर शानदार विजय मिळवत रॅपिड बुद्धिबळ स्पर्धेत संयुक्त चौथ्या स्थानावर झेप घेतली. गुकेश, कारुआना, रॅपिड चेस या चर्चेतील कीवर्डसह भारतीय बुद्धिबळासाठी मोठी बातमी.
सकाळ वृत्तसेवा
वॉर्सा (पोलंड) : विद्यमान विश्वविजेत्या भारताच्या डी गुकेशने सुपर रॅपिड आणि ब्लिट्झ बुद्धिबळ स्पर्धेच्या रॅपिड विभागातील नवव्या आणि अंतिम फेरीत अमेरिकेचा ग्रँडमास्टर फॅबिनो कारुआना याचा पराभव करून संयुक्त चौथ्या स्थानावर झेप घेतली. गेल्या काही महिन्यांतील निराशाजनक कामगिरीनंतर गुकेशेने दमदार पुनरागमन केले आहे.

