क्रीडा

FIFA World Cup: "जिंका किंवा मरा!" मुसोलिनीच्या एका धमकीने कसं बदललं फुटबॉलचं मैदान? शेवटी जे घडलं ते वाचून अंगावर काटा येईल!

The ‘Win or Die’ Message to Italian Players: फुटबॉल विश्वचषकावर राजकारणाचा प्रभाव कसा पडला? मुसोलिनीच्या धमक्या, हिटलरचे निर्णय आणि युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या खेळाडूंची ही धक्कादायक कहाणी.
FIFA World Cup

FIFA World Cup

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रसाद सोवनी

आपण अगदी सामान्य राहणीमान असलेली व्यक्ती आहोत आणि लोकांपैकीच एक आहोत, हे दाखवण्यासाठी इटलीचे हुकूमशहा बेनितो मुसोलिनी उद्‌घाटनाच्या सामन्याचे तिकीट खरेदी करण्यासाठी रांगेत उभे राहिले.

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