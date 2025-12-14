क्रीडा

ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदकडून धारावीतील विद्यार्थ्यांना बुद्धिबळाची प्रेरणा; त्यांच्या ऊर्जा, जिद्दीचेही केलं कौतुक

R Praggnanandhaa Motivates Students in Dharavi Chess Championship: ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद यांनी धारावीतील विद्यार्थ्यांना बुद्धिबळाची प्रेरणा दिली आणि त्यांच्या ऊर्जा, जिद्दीचे कौतुक केले.
R Praggnanandhaa Motivates Students in Dharavi Chess Championship

R Praggnanandhaa Motivates Students in Dharavi Chess Championship

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

‘धारावी स्कूल्स चेस चॅम्पियनशिप २०२५’ या स्पर्धेमध्ये प्रतिभा आणि स्वप्नांचे प्रभावी चित्र पाहायला मिळाले. ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद याने धारावीतील तरुण बुद्धिबळपटूंशी संवाद साधत त्यांना मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी विचार करण्याची प्रेरणा दिली.

Global Chess League: डच ग्रँडमास्टर अनिश गिरी भारतात पुनरागमन करणार, अल्पाईन SG पाइपर्स संघात समावेश
student
Dharavi
chess tournament
R. Praggnanandhaa FIDE ranking

