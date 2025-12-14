ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदकडून धारावीतील विद्यार्थ्यांना बुद्धिबळाची प्रेरणा; त्यांच्या ऊर्जा, जिद्दीचेही केलं कौतुक

‘धारावी स्कूल्स चेस चॅम्पियनशिप २०२५’ या स्पर्धेमध्ये प्रतिभा आणि स्वप्नांचे प्रभावी चित्र पाहायला मिळाले. ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानानंद याने धारावीतील तरुण बुद्धिबळपटूंशी संवाद साधत त्यांना मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी विचार करण्याची प्रेरणा दिली. .Global Chess League: डच ग्रँडमास्टर अनिश गिरी भारतात पुनरागमन करणार, अल्पाईन SG पाइपर्स संघात समावेश.यंदाच्या स्पर्धेत ३० हून अधिक शाळांतील ४०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. यावेळी प्रज्ञानानंद उपस्थितीने वातावरणात उत्साह होता. त्याने विद्यार्थ्यांशी संवादही साधला..विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना १९ वर्षीय ग्रँडमास्टर प्रज्ञानानंद म्हणाला, “मी इथून परत जाताना खूप काही घेऊन जात आहे. धारावीतील मुलांची ऊर्जा, जिद्द आणि कुतूहल खरोखर उल्लेखनीय आहे.” यानंतर प्रज्ञानानंद यांनी कनिष्ठ आणि वरिष्ठ गटातील विजेत्यांना ट्रॉफी आणि प्रमाणपत्रे प्रदान केली..विजेतेज्युनियर्सकैवल्य पोळ - गुड शेफर्ड इंग्लिश स्कूल (वय १०)युनूस युसूफ इंद्रिसी - धारावी काळा किल्ला (मराठी शाळा) (वय १२)गुलाम अहमद - धारावी मनपा शाळा (इंग्लिश) (वय १०).Chess Tournament:'आठ वर्षांच्या अन्वी हिंगेची राैप्यपदकाला गवसणी'; मलेशियात पार पडली कॉमनवेल्थ बुद्धिबळ स्पर्धा, नेत्रदीपक कामगिरी...सिनियरशिवम चौरशिया - गुरू नानक नॅशनल हायस्कुल (वय १५)सुमित सामंत - गुरू नानक हायस्कुल (वय १५)नितीन - गुरू नानक हायस्कुल (वय १६).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.