दुसरी खेलो इंडिया बीच स्‍पर्धा : महाराष्ट्राची रूपेरी सांगता; साताऱ्याच्या दिक्षा यादवला रौप्‍यपदक

Maharashtra performance in Khelo India Beach Games Diu स्‍पर्धेत महाराष्ट्राचे ७७ जणांचे पथक सहभागी झाले होते. या्मध्ये ३१ पुरूष¨व २८ महिला खेळाडूंचा समावेश होता. स्‍पर्धेत बीच सॉकर, बीच कबड्डी, बीच पेंचक सिलट, सागरी जलतरण महाराष्ट्राच्‍या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरीचे प्रदर्शन घडवले
Diksha Yadav silver medal Khelo India Beach Games

Swadesh Ghanekar
Updated on

Khelo India Beach Games दीव ः खेलो इंडिया बीच स्‍पर्धेत महाराष्ट्राने समारोपाच्या दिवशी रूपेरी सांगता केली. सागरी जलतरणात साताऱ्याच्‍या दिक्षा यादवचे रौप्‍यपदक पटकावले.

