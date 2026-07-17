Bareilly Para Cricket: सिक्सर मारणाऱ्या दिव्यांग क्रिकेटपटूला मिळणार थेट हवाई सफर! IPLच्या धर्तीवर क्रिकेट लीग; विजेत्यांना लाखोंची बक्षिसे

दिव्यांग खेळाडूंच्या प्रोत्साहनासाठी कार्यरत असलेल्या पैरा स्पोर्ट्स असोसिएशन, बरेलीच्या वतीने पुढील महिन्यात स्थानिक क्रीडांगणावर आयपीएलच्या धर्तीवर क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेमुळे दिव्यांग क्रिकेटपटूंना आर्थिक लाभासोबतच स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करण्याची मोठी संधी मिळणार आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.आठ संघ, खेळाडूंचा लिलाव आणि लाखोंची बक्षिसेया स्पर्धेत एकूण आठ संघ सहभागी होणार असून, १२० दिव्यांग क्रिकेटपटूंची निवड लिलाव पद्धतीने केली जाणार आहे.सर्व खेळाडू रंगीत जर्सी परिधान करून दिवसाच्या वेळेत सामने खेळतील.स्पर्धेतील विजेत्या संघाला ३ लाख रुपये, तर उपविजेत्या संघाला २ लाख रुपये रोख पारितोषिक देण्यात येणार आहे. याशिवाय प्रत्येक सामन्यात सामनावीर आणि संपूर्ण स्पर्धेसाठी मालिकावीर पुरस्कारही दिला जाणार आहे..अव्वल १२ षटकारवीरांना विमानप्रवासाची संधीया स्पर्धेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे अव्वल फलंदाजांसाठीची विशेष योजना.स्पर्धेत सर्वाधिक षटकार ठोकणाऱ्या १२ खेळाडूंची निवड करण्यात येईल. या खेळाडूंना पुढील वर्षी दिल्लीला मोफत विमानप्रवासाची संधी दिली जाणार आहे.याशिवाय त्यांना स्टेडियममध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आयपीएलचा सामना पाहण्यासाठी विनामूल्य प्रवेशिकाही दिली जाणार आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.दिव्यांग खेळाडूंच्या आत्मविश्वासाला मिळणार बळस्पर्धेच्या आयोजन समितीचे सदस्य अंबुज द्विवेदी यांनी सांगितले की, पैरा स्पोर्ट्स असोसिएशन दिव्यांग खेळाडूंच्या प्रगतीसाठी सातत्याने कार्यरत आहे. या स्पर्धेमुळे अनेक खेळाडूंना प्रथमच विमानप्रवासाचा अनुभव मिळणार असून, त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल.या स्पर्धेमुळे बरेलीतील क्रीडा क्षेत्राला नवी दिशा मिळण्याबरोबरच दिव्यांग क्रिकेटपटूंना आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.