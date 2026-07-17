क्रीडा

Bareilly Para Cricket: सिक्सर मारणाऱ्या दिव्यांग क्रिकेटपटूला मिळणार थेट हवाई सफर! IPLच्या धर्तीवर क्रिकेट लीग; विजेत्यांना लाखोंची बक्षिसे

IPL style cricket league for differently abled players: बरेलीत आयपीएलच्या धर्तीवर दिव्यांग क्रिकेट लीग; आठ संघ, लिलावातून निवडले जाणारे खेळाडू आणि विजेत्यांसाठी लाखोंची रोख बक्षिसे
Big Boost for Disabled Cricket: Winners to Receive Lakhs, Top Players to Fly

Big Boost for Disabled Cricket: Winners to Receive Lakhs, Top Players to Fly

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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दिव्यांग खेळाडूंच्या प्रोत्साहनासाठी कार्यरत असलेल्या पैरा स्पोर्ट्स असोसिएशन, बरेलीच्या वतीने पुढील महिन्यात स्थानिक क्रीडांगणावर आयपीएलच्या धर्तीवर क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेमुळे दिव्यांग क्रिकेटपटूंना आर्थिक लाभासोबतच स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करण्याची मोठी संधी मिळणार आहे.

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Indian local cricket tournaments