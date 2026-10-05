Doha Asian Games: आता दोहा आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे वेध; सांगता सोहळ्यात जपानमधील संस्कृतीचा आविष्कार; संगीत, राेषणाईने उजळले स्टेडियम

नागोया : जपानमध्ये मागील दोन आठवडे आशियातील सर्वोत्तम खेळाडूंची अव्वल दर्जाची कामगिरी जगातील समस्त क्रीडाप्रेमींनी अनुभवायला मिळाली. या प्रतिष्ठेच्या क्रीडा महोत्सवाचा सांगता सोहळा रविवारी मोठ्या दिमाखात पार पडला. जपानची संस्कृती आणि पाहुणचाराची शानदार झलक दाखवणाऱ्या संगीत आणि रोषणाईच्या भव्य कार्यक्रमाने आयची-नागोया येथील क्रीडा स्पर्धेचा समारोप झाला..दोन आठवड्यांहून अधिक काळ चाललेल्या या स्पर्धेत आशियातील ४५ देशांतील खेळाडूंनी सहभाग घेतला. मिजुहो पार्क ॲथलेटिक स्टेडियममध्ये झालेल्या समारोप सोहळ्यात खेळाडू सहभागी झाले. या स्पर्धेत ३५०हून अधिक विक्रम झाले, त्यात किमान ५० जागतिक विक्रमांचा समावेश आहे,.आशिया ऑलिंपिक परिषदचे (ओसीए) अध्यक्ष शेख जुआन बिन हमद अल थानी यांनी स्पर्धेच्या समारोपाची अधिकृत घोषणा केली. त्यानंतर २०३० मध्ये होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजन समितीच्या प्रतिनिधीकडे ओसीएचा ध्वज सोपवण्यात आला. भारताच्या पथकानेही उत्साहात समारोप सोहळ्यात सहभाग घेतला. दोन सुवर्ण आणि एक रौप्यपदक जिंकणारी ट्रॅप नेमबाज नीरू धांडा भारतीय पथकाची ध्वजवाहक होती..जपानी संस्कृतीची झलकसमारोप सोहळ्यात जपानच्या संस्कृतीचीही सुंदर झलक पाहायला मिळाली. ‘बोन-ओडोरी’ या पारंपरिक जपानी नृत्याने कार्यक्रमात रंग भरला. हे नृत्य आता आशियातील अनेक देशांमध्ये लोकप्रिय झाले आहे. नागोयाची खास संस्कृती आणि आकर्षण दाखवणाऱ्या ‘मत्सुकेन सांबा-२’ या लोकप्रिय गाण्यावर हे नृत्य सादर करण्यात आले..‘वन एशिया’ची थीम‘वन एशिया’ म्हणजेच ‘एक आशिया’ ही समारोप सोहळ्याची मुख्य संकल्पना होती. त्यासाठी स्टेडियमच्या मध्यभागी षटकोनी आकाराचे व्यासपीठ तयार करण्यात आले होते. जपानी उन्हाळ्याचे खास प्रतीक असलेल्या कंदिलांनी हे व्यासपीठ सजवण्यात आले. अल थानी यांनी आयची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धेने नवा उच्च दर्जा निर्माण केल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, या स्पर्धेत शानदार पुनरागमन, शेवटच्या क्षणी मिळालेले विजय आणि अगदी कमी फरकाने झालेले पराभव पाहायला मिळाले. नव्या युवा खेळाडूंचा उदय आणि अनुभवी चॅम्पियनची कामगिरीही पाहायला मिळाली. खेळाडूंनी दुखापती आणि अडचणींवर मात करत विजय मिळवला. प्रतिस्पर्धी खेळाडूंनीही उत्कृष्ट खेळभावना आणि एकमेकांबद्दल आदर दाखवला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.