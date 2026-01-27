क्रीडा

Don Bradman’s Cap : डॉन ब्रॅडमन यांनी भारतीय खेळाडूला गिफ्ट केलेल्या टोपीचा लिलाव; तब्बल 'इतक्या' कोटी रुपयांची लागली बोली...

Don Bradman’s Cap Gifted to Indian Cricketer Sold at Record Price : डॉन ब्रॅडमन यांच्या ऐतिहासिक टोपी ऑस्ट्रेलिया डेच्या दिवशी गोल्ड कोस्ट येथे लिलावात विकण्यात आली. या टोपीला आजपर्यंतची सर्वाधिक बोली लागली आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे माजी दिग्गज फलंदाज डॉन ब्रॅडमन यांच्या टोपीला लिलाव करण्यात आला आहे. या लिलावात ही टोपी चक्क ४६०,००० डॉलर (सुमारे २.९२ कोटी रुपये) इतक्या प्रचंड किमतीला विकली गेली आहे. ब्रॅडमन यांच्या टोपीसाठी आतापर्यंत लागलेली ही सर्वात मोठी बोली आहे. ब्रॅडमन यांनी आपल्या कारकिर्दीत ९९.९४ या अद्वितीय सरासरीने ६,९९६ धावा केल्या आहेत.

