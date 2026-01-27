Don Bradman’s Cap : डॉन ब्रॅडमन यांनी भारतीय खेळाडूला गिफ्ट केलेल्या टोपीचा लिलाव; तब्बल 'इतक्या' कोटी रुपयांची लागली बोली...

ऑस्ट्रेलियाचे माजी दिग्गज फलंदाज डॉन ब्रॅडमन यांच्या टोपीला लिलाव करण्यात आला आहे. या लिलावात ही टोपी चक्क ४६०,००० डॉलर (सुमारे २.९२ कोटी रुपये) इतक्या प्रचंड किमतीला विकली गेली आहे. ब्रॅडमन यांच्या टोपीसाठी आतापर्यंत लागलेली ही सर्वात मोठी बोली आहे. ब्रॅडमन यांनी आपल्या कारकिर्दीत ९९.९४ या अद्वितीय सरासरीने ६,९९६ धावा केल्या आहेत..ही ऐतिहासिक टोपी ऑस्ट्रेलिया डेच्या दिवशी गोल्ड कोस्ट येथे लिलावात विकण्यात आली. ही बोली एका निनावी ऑस्ट्रेलियन संग्राहकाने लावली असून ही टोपी एका नामांकित संग्रहालयात प्रदर्शित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे, ती सर्वसामान्यांसाठी पाहण्यास उपलब्ध राहील, असं ते म्हणाले..Steve Smith ची गाडीही सुस्साट...! शतक ठोकत द्रविडला टाकलं मागे; Ashes मध्ये फक्त ब्रॅडमनच पुढे.ब्रॅडमन यांनी ही कॅप १९४७–४८ मध्ये भारताविरुद्ध झालेल्या मालिकेदरम्यान माजी भारतीय क्रिकेटपटू एस. डब्ल्यू. सोहोनी यांना भेट म्हणून दिली होती. तब्बल ७८ वर्षे जुनी असलेल्या या टोपीसाठी आता २.९२ कोटी रुपयांची बोली लावण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्वांचा आश्चर्याचा धक्का बसला आहे..Smith Surpasses Dravid: ऑस्ट्रेलिया 'बॉक्सिंग डे' टेस्ट हरले, पण कर्णधार स्मिथने द्रविड-कोहलीला मागे टाकत रचले मोठे विक्रम.ब्रॅडमन यांच्या काळातील बॅगी ग्रीन कॅप्स अत्यंत दुर्मीळ असून, आज मोजक्याच अस्तित्वात आहेत. ऑस्ट्रेलियासाठी खेळलेल्या ५२ कसोटी सामन्यांत ब्रॅडमन यांनी ९९.९४च्या सरासरीने ६,९९६ धावा केल्या आहेत. त्यांच्या नावावर २९ कसोटी शतके असून, त्यात दोन त्रिशतकांचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.